「捨不得花8、9千配眼鏡...」防盲基金會攜手高醫五度前進那瑪夏義診 縮短醫療偏鄉差距

防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師親自率隊，為原鄉長者與孩童進行視力檢查，實踐「居民出不來，醫生走進去」。（圖片來源／臺灣防盲基金會）

為縮短醫療偏鄉差距，守護山區部落居民的視力健康，臺灣防盲基金會於1月31日(六)攜手高醫後醫偏鄉服務隊，這是雙方第五次合作，同時也是第三度前往高雄那瑪夏地區提供義診服務。

本次眼科義診的部份由臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師親力親為率隊，帶領倡議大使劉亭廷一起做志工，為那瑪夏居民服務，將眼科檢查儀器與專業志工帶入山林，為當地原鄉長者與孩童提供眼科篩檢，以實際行動體現縮短醫療偏鄉差距。

高雄那瑪夏因地理位置偏遠，居民就醫往返路程動輒數小時，事實上許多視力受損是『可預防』或『可治療』的，卻常因醫療可近性不足而延誤醫治。臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師說：「居民出不來，我們就帶著醫生走進去。」於是，號召了志工醫師、驗光師、藥師...等專業團隊，一步一腳印一起走在這條艱辛的道路上，讓每個人都擁有看得見的權利。」

現場有位李先生拄著緩緩走進來，他在工地工作時不慎從樓梯上摔下，造成粉碎性骨折，雖然行動相當不便，但還是請託友人載他過來檢查眼睛，因為離部落最近的眼科在旗山，加上聽說配一副眼鏡要價8、9千，他將辛苦掙下的錢優先讓家中老父親配眼鏡，自己則是去雜貨店買了一副百元眼鏡將就使用。長期下來視力還是相當模糊，因此希望可以透過這次義診，診斷眼睛的狀況、恢復清晰視野。

經醫生檢查後，發現李先生因為糖尿病引發視網膜病變，除建議他轉診就醫外，現場也配了一副老花眼鏡給他，李先生充滿感激地說，自己因為腳受傷，預計有3-6個月的時間無法工作，免費配鏡的服務，終於解決生活因視力模糊帶來的不便，也免除了配鏡費用的經濟負擔。

那瑪夏居民把握難得的義診機會接受眼科篩檢，盼及早發現、治療可預防的視力問題。（圖片來源／臺灣防盲基金會）

那瑪夏區聯合義診由高醫後醫偏鄉服務隊負責胸腔內科、復健科、皮膚科、胃腸內科、泌尿科…等醫療服務，而眼科專業診察則由臺灣防盲基金會擔綱，結合不同領域的醫療專業與人力資源完美補位，全方位的診察與衛教，可以讓當地居民減少往返不同醫療院所的時間及金錢，同時避免因交通不便、護眼知識不足，健康問題因上述原因延誤治療。事實上，8成的失明眼疾可透過提早發現與治療避免，本次義診正落實這項核心理念。而臺灣防盲基金會的董事長蔡瑞芳醫師在大學時期即投入山區偏鄉醫療服務，深知偏鄉就醫的不便，因此身先士卒，期望將眼科醫療服務帶入最需要的地方。

臺灣防盲基金會攜手高醫後醫偏鄉服務隊，第五度走進高雄那瑪夏，將眼科醫療帶入山區部落。（圖片來源／臺灣防盲基金會）

在眼科的部分完成54人視力檢查、無償配鏡16副，顯示偏鄉對眼科資源的高度需求。為此，臺灣防盲基金會也發聲呼籲，邀請社會大眾拋磚引玉支持，若能獲得更充足的社會資源，將能提升視力篩檢頻率，並擴大服務區域，讓更多偏遠角落得以受惠。

