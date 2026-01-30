捨不得被賣？龍潭老車「剛估完價」路口熄火 警徒手推車解圍

林男駕車行經中豐路與干城路口停等紅燈時，車輛卻突然熄火，無預警拋錨在車道中央。圖：讀者提供

桃園市龍潭區一名60歲林姓男子，於28日下午駕車行經中豐路與干城路口停等紅燈時，車輛卻突然熄火，無預警拋錨在車道中央，動彈不得，讓他一時手足無措。所幸巡邏的龍潭警分局員警恰巧經過，立即下車關心並伸出援手，與駕駛合力將故障車輛推移至路旁安全處，順利化解交通危機。

員警與駕駛合力將故障車輛推移至路旁安全處。圖：讀者提供

聖亭派出所說明，所長鄭榮捷、警員曾建凱、林君儀及張銘恩等4人，於28日下午執行巡邏勤務時，發現前方號誌轉為綠燈，卻有一輛自小客車停在路口遲遲未動，即便鳴按喇叭與警鳴器示警仍毫無反應。警方擔心駕駛可能身體不適或發生意外，立即上前查看。只見駕駛林男搖下車窗，神情慌張地向警方表示，車輛一路行駛都十分正常，未料停等紅燈時突然熄火，怎麼嘗試都無法重新發動。當時正值下班尖峰時段，車流逐漸湧現，警方立即開啟警示燈進行交通疏導，同時與林男合力推車，將故障車輛移至路旁安全位置，避免影響其他用路人，並陪同等候道路救援前來拖吊。

等待期間林男向警方表示，這輛車已陪伴自己多年，雖然車齡偏高，但平時勤於保養，不曾半路「顧路」過。當天下午才剛開到二手車行完成估價，原本打算過年之後出售，沒想到一上路就突然拋錨在路中央，讓他又驚又急，所幸警方即時出現，迅速協助排除交通障礙，林男對警方熱心幫忙表達由衷感謝，並笑說也許是愛車捨不得分開才會半路罷工，賣車一事只好暫時擱置。

龍潭分局長施宇峰呼籲，民眾駕車上路前，務必檢查車輛狀況並定期保養，若不幸發生故障，應保持冷靜並立即開啟警示燈、設置警告標誌，避免二次事故發生；同時也提醒用路人遇有突發狀況時，可適時向警方求助，警方將持續秉持為民服務精神，守護民眾行車安全，讓交通更加安全順暢。

