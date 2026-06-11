捨不得說再見！「德嘉CP」吳婉君發與傅子純合照 悲憶戰友認哭到想吐

娛樂中心／林品妤報導

回想過去與傅子純（左）相處的點滴時光，吳婉君（右）表示自己哭到想吐，還是捨不得說再見。（圖／翻攝自IG @cocco__wu）

演員傅子純於7日離世，享年46歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈，也讓許多曾與他共事的藝人及工作夥伴深感悲痛。消息傳出後，各界紛紛表達哀悼與不捨之情，其中，曾在八點檔《愛的榮耀》中與傅子純搭檔演出、組成深受觀眾喜愛的「德嘉CP」的吳婉君，於今（11）日在社群平台上分享兩人過往合作期間的珍貴合照，表示自己捨不得說再見，並透露自己「哭到想吐」。

在吳婉君的貼文中可以看出她滿滿的思念與感傷，字裡行間盡是不捨，她表示，覺得自己真的很幸運，初到新環境、陌生又無措的時候，能夠和傅子純搭檔，「謝謝你總是照顧我們、保護我們、關心我們、鼓勵我們，像個里長伯一樣關照著幕前幕後的大家，也一直關照著我。」她也表示對方是自己心目中的最佳神隊友，自己一直記得過去那些好珍貴、好快樂的共同戰鬥的時光。

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吳婉君今日在社群平台上分享與傅子純過往合作期間的合照。（圖／翻攝自IG @cocco__wu）

吳婉君同時貼出多張兩人合作期間的合照，照片曝光後勾起許多劇迷回憶，不少粉絲紛紛留言悼念，感謝傅子純多年來在戲劇作品中的精彩演出，同時也為吳婉君送上安慰，說道「想起愛嘉跟瑞德這對CP，彷彿還是昨日而已」、「他的專業認真帥氣無人能敵！戲劇中的嘉德CP的演譯，同樣也是萬年不敗款」、「請用力的哭、盡情的哭，把您對他的思念、不捨一次發洩完，不說了，我也去哭一下…」並希望她能保重心情，走出失去好友的傷痛。

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