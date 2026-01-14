捨住宅挑店面！北市兩商業區爆億元交易 法人全額現款「收租兼養地」

不少高資產族看準不動產屬於穩定長期投資標的，大手筆購入位於台北中山區的店面。台灣房屋提供



當住宅市場因限貸令陷入寒冬，北市億元級店面成為資金的「最強防空洞」！最新實價揭露顯示，台北市東區與中山區近日接連出現億元店面交易，包含大安路一段1.29億元及八德路二段1.28億元的成交案，買家清一色為法人公司，且皆採「無貸款」全額現金購入。專家分析，高資產族群本業實力強勁，轉向保值性高的精華區店面，不僅能透過租約穩收現金流，更看準背後的「都更」價值，成為資產避險的首選。

最新實價登錄揭露，台北市億元以上的店面出現交易，坐落在東區商圈的大安路一段公寓1樓店面，去年11月交易約1.29億元、單價242.5萬元，共53.11坪，目前由服飾店及巧克力專賣店經營中，買方為法人公司採無貸款方式購入。

另外，位於中山區八德路二段一處二層樓透天店面，去年11月買家以1.28億元，購入土地46.59坪、建物72.68坪，目前由洋酒經銷商經營中，買方為室內裝修業的法人同樣無貸款入手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，受到限貸令影響，住宅市場冷清，對高資產族而言，不動產屬於穩定長期投資標的，仍有不少本業收入實力強，資金豐沛的傳產業者，捨住宅、挑店面，以不貸款入手保值性高的精華區店面，長期持有收租之外，還可傳承資產。

張旭嵐指出，以大安路一段的同路段店面交易來看，店面租買行情仍和過去有一段距離，過去巷弄公寓一樓店面曾有單價359萬元的交易，而今年正路段交易242.5萬元，並不算高。不過，近年因大巨蛋啟用後帶動人潮，東區經濟活動回溫，餐飲零售業租客回籠，這類中小型店面經分隔後租金壓力小，帶動出租率回升，尤其是帶租約的店面，現成穩收租金，未來不排除自用，為置產族眼中的優質店面。

進一步觀察台北億元店面，不乏無貸款買進的案例，中山區松江路的一處樓店，總價高達約4.19億元，法人以無貸款買下，目前由銀行業者承租；另外，大同區太原路的透店，總價2.8億元也是無貸款，目前為建設公司服務據點。

第一建經研究中心副理張菱育指出，許多買方在資金運用上展現驚人實力，總價破億元的店面，採取全額現金、無貸款的方式購入，這些店面具備「長期收租」與「資產增值」的優勢，原本已有穩定的承租方，購入後直接當現成房東。

此外，部分店面屋齡已50年以上，張菱育認為，儘管店面老舊，往往位處精華地段且具備重建及都更價值，買方除了收租之外，還可「養地」等待未來的開發增值機會，也反映出法人與高資產族群在面對限貸令及升息的環境下，採取的資產配置策略。

張菱育直言，買方背景不乏建設、投資公司或科技企業，顯示市場上表現亮眼的企業，累積一定獲利後，為了降低貨幣貶值風險而加強稅務規劃，選擇將大筆資金投入具備保值性佳的黃金店面，對買方來說，不貸款能縮短交易流程，還能有較大的議價空間。

