捨台灣奔南韓？釜山機場一幕引爆國旅論戰 網揪日客變心「三大致命傷」

生活中心／程正邦報導

釜山金海國際機場、釜山機場。 （圖／記者林敬旻攝）

隨著國際旅遊全面復甦，台灣觀光業正面臨嚴峻的考驗。近日一名網友在社群平台發文，分享自己在南韓釜山機場目睹的震撼對比：飛往日本的登機櫃檯被返鄉的日籍旅客擠得水洩不通，人潮幾乎塞爆航廈；反觀飛往台灣的櫃檯卻門可羅雀。這幕景象引發熱議，明明從日本飛往台、韓的航程僅差一小時，為何日本遊客的選擇卻呈現極端傾斜？

旅宿持續缺工！潘思亮：國旅品質下降元凶。

機場櫃檯的人氣溫差：數據外的真實感官

該網友在 PTT 發文指出，在釜山機場觀察到大批準備返鄉的日籍遊客，隊伍排到天荒地老，顯見日韓之間的旅遊往來極其頻繁。然而，同一時段飛往台灣的報到處卻異常冷清。儘管有部分聲音質疑可能是各航班起飛時間不同導致的視覺落差，或者台北街頭仍有不少日客身影，但該貼文仍引爆了台灣民眾對自家旅遊競爭力的深層焦慮。

針對此現象，原 PO 甚至詢問 ChatGPT 的看法，得到的分析關鍵在於「價格吸引力」。當台灣的旅遊成本不再具備優勢時，鄰近國家的替代效應便會迅速顯現。

台灣景點雷同性高，和交通亂象讓外籍旅客卻步。(示意圖)

國旅三大硬傷：貴、亂、險

貼文下方湧入大量網友的辛辣評論，眾人一致歸納出台灣觀光難以留住外國客，甚至連本國人都不挺的「三大硬傷」：

1. 盤子價住宿： 網友憤慨表示，台灣飯店房價與品質完全不成正比，甚至出現「便利商店飲料比日本貴」、「住一晚台灣飯店不如飛日本」的畸形現象。

2. 交通地獄印象： 混亂的交通秩序與對行人不友善的環境，讓注重安全的日本遊客望而卻步。網友酸言：「來台灣玩難道要嫌命長？」

3. 景點同質性高： 許多風景區缺乏獨特性，環境整潔度也有待提升，難以讓遊客產生「非去不可」的動力。

最夯國旅墾丁排不進前10名! 淡水八里蟬聯冠軍，民眾受訪直言「沒有比出國便宜多少」。

韓流紅利 vs. 台灣觀光困境

分析日本遊客偏愛南韓的原因，除了地緣位置更近（尤其九州往返釜山極其便利）外，「文化輸出」是核心推手。網友指出，全球風靡的韓劇、K-Pop 讓南韓旅遊被貼上「時尚、潮流」的標籤，對日本年輕族群極具吸引力。

相較之下，台灣過去引以為傲的「物價平實」優勢，在機票與旅館雙重調漲下已消逝殆盡。當「高 CP 值」的光環褪去，加上旅遊品質未能同步提升，日本客捨台灣選南韓的趨勢，恐非單一機場的偶然現象，而是長期的結構性警訊。

