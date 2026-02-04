捨命助警中彈！苗栗市長慰問砍人案英雄 驚喜發現是同梯

苗栗市長余文忠親自致送慰問金。（圖／東森新聞）





苗栗縣南苗市場今(4日)發生3傷砍人案。鍾姓男子持刀砍傷朱姓員警，現場另名李姓警員見狀連開多槍將鍾男擊倒在地，卻不慎誤傷英勇助警的55歲羅姓男子。受傷3人送醫後暫無大礙，而見義勇為的羅男背景也隨之曝光。

據悉，鍾男今晨6時許就出現在市場，卻在7時45分亮出刀具找人討債，認錯人後再找攤商借手機，接著又莫名指控其他攤販欠錢，還告訴市長管理員「要砍人」。警方8時04分獲報後，先行調派2員警到現場處理，但鍾男拒絕丟棄刀具，還持續向員警逼近。

警員先嘗試以辣椒水逼退鍾男，未料鍾男竟衝向前砍傷31歲朱姓員警頭部，李姓員警見狀，被迫在空間狹窄又人潮眾多的市場內連開2槍，其中1槍擊中鍾男胸口、1槍傷及羅男左手，全案總共有3人受傷送醫，目前除鍾男仍在救治外，朱警、羅男均無生命大礙。

苗栗市長余文忠得知有3位民眾協助員警，以及羅男不幸中彈送醫後，立刻到醫院探望，意外發現羅男是服役時期的同梯，目前在市場擺攤維生，余文忠立刻送上慰問金致謝同袍。

