捨己擋下更大災難 余男挺身制止張文 老友揭私下為人

第1位罹難者57歲余姓男子在察覺異狀後，決定上前制止歹徒，卻被砍了一刀，最終不幸喪命。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站於12月19日晚間爆發隨機攻擊事件，造成包含嫌犯張文在內，共4人死亡。第1位罹難者57歲余姓男子在察覺異狀後，決定上前制止歹徒，卻被砍了一刀，最終不幸喪命。社會各界對他以生命挺身阻止暴力的行為，皆表達深切哀悼，並致上最高敬意。

台北車站隨機攻擊案震撼社會，警方調查指出，案發當時嫌犯張文在台北車站M7、M8出口施放煙霧彈，濃煙迅速瀰漫，人群四散逃離。此時，余姓男子察覺情況異常，選擇上前制止，不料嫌犯隨即持長刀攻擊，余男遭刺倒地，經送醫搶救仍宣告不治，成為本案第一位罹難者。

廣告 廣告

警方進一步說明，余男居住桃園，平日往返桃園、台北通勤。案發當天下班後，他如常搭乘捷運，自大安站抵達台北車站，準備轉往地下1樓時，正巧遇上嫌犯犯案。由於嫌犯行兇時配戴防毒面具，並在月台與通道間投擲煙霧彈，現場畫面受濃煙與監視器角度影響，影像顯得模糊不清。

檢警初步相驗指出，余男致命傷為刀刃自左肩刺入，貫穿左側肺葉直達心臟，傷勢極為嚴重。執法人員私下感嘆，當下多數人選擇避難，唯有余男挺身而出，行為堪稱見義勇為，也可能在關鍵時刻阻止傷害進一步擴大。事件發生後，台北車站現場陸續有民眾前往獻花致意，悼念這名以生命阻止暴力的通勤族。

余男的妻子在接獲噩耗後，帶著兩名女兒北上處理後事，悲痛萬分。她向前往慰問的台北市長蔣萬安表示，丈夫一向為人正直、富有正義感，遇到不公不義的事情，往往會選擇站出來。家屬也於昨日前往案發地進行招魂儀式，短暫而莊嚴的過程，讓現場瀰漫哀傷氣氛。

此外，一名網友也在Threads發文悼念，表示余先生與他是相識15年的好朋友。友人也形容，他雖然身材不高，卻總是充滿活力、熱心助人，是大家心中值得依靠的存在。友人表示，余男的義行不該被遺忘，「兄弟，你的義行應該被宣揚，永遠被永傳」。他也期盼社會能夠記住余先生的勇敢與善良。這起案件不僅奪走多條生命，也在無數人心中留下難以抹去的傷痕。

在 Threads 查看

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文、鄭捷都有！精神醫曝隨機殺人犯5共通點

張文平板破解！警驚見縝密計畫「吃飯睡覺都入列」

隨機砍人釀4死11傷！張文選雙面刃 3死者「皆一刀斃命」

