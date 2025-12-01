捨己救人！婦人「助4人1狗逃生」卻命喪火窟 香港網友淚喊：人性光輝的偉大

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

香港大埔宏福苑近日發生嚴重大火，奪走逾百條人命。一名住在宏福苑的婦人，在火災發生當下並未選擇獨自逃生，而是挨家挨戶拍門，提醒住戶逃生，成功救了4名鄰居與1隻狗狗，自己卻不幸罹難。

一名住在宏福苑的婦人，在火災發生當下並未選擇獨自逃生，而是挨家挨戶拍門，提醒住戶逃生，成功救了4名鄰居與1隻狗狗，自己

卻不幸罹難（圖／翻攝自大埔人大埔谷臉書）

據《香港01》報導，在宏福苑大樓發生火災的當下，一名住在17樓的婦人當時接獲了逃生通知，但她卻沒有立即避難，而是選擇去敲響同層鄰居的大門，大聲提醒：「火來了，快走」。她的這項舉動讓4位住戶和1隻狗狗得以成功逃生，但婦人卻因此錯過了逃生時機，被迫退回屋內，最終葬身火窟。

廣告 廣告

遇難婦人的家屬1日在臉書發文透露，已在燒毀的家中尋獲母親遺體。他在貼文中寫道：「母親用自己一條命，換取4人1狗的生命，她貫徹了自己的做人宗旨。」家屬面對母親的犧牲，心情十分複雜，但仍堅定表示：「我相信，她在那個當下的決定，她是無悔的。」

貼文曝光後，感動許多網友，紛紛留言致意：「偉大的伯母，您彰顯了人性的光輝」、「願安息，謝謝阿姨犧牲自己拯救其他人」、「生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開了，但家人要以她為榮」。

更多FTNN新聞網報導

香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦

命喪香港宏福苑惡火！37歲消防員「面部焦黑」英勇殉職 同袍聞噩耗悲悼：收工了兄弟

香港宏福苑大火已釀44死！工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕 施工材料疑未符防火標準

