捨棄豪宅的華麗，反而更雋永？減法設計重塑140坪中古屋的靜奢模樣

過往大眾對於豪宅設計的想像，往往聚焦於繁複而精緻的裝飾語彙，以及張揚的奢華表現。然而隨著近年老錢風逐漸興起，豪宅的定義也開始轉向更內斂而深層的美學詮釋。這間位於林口，坪數高達 140 坪的中古屋，屋主一家對空間美感自有一套堅持，比起追逐短暫流行，更期望住宅能承載歷久彌新的雋永氣質。在多次深入溝通後，李陳國際設計有限公司選擇以減法為設計核心，捨去多餘裝飾，以簡約現代的線條梳理空間結構，並讓材質本身的自然紋理成為主角，使老錢（Old Money）、安靜奢華(Quiet Luxury)與現代風範悄然融入日常生活之中，展現低調而深厚的靜奢底蘊。



Point 1. 百坪毛胚以米色為底，同中求異中展現公領域與光線的靜奢層次

140坪的空間原為建商保留戶，雖為中古屋，整體屋況依然呈現毛胚狀態，無常見基礎工程問題須解決。設計師依循屋主對空間氛圍的偏好，以米色作為全室基調，鋪陳出溫煦而沉穩的空間表情。為避免同色系堆疊而顯得單調，玄關處特別引入黑色水磨石作為牆面主材，透過深淺對比形塑第一眼的視覺重心，並於端景處輔以鏡面點綴，在延展空間尺度的同時，也巧妙柔化結構樑柱的存在感。面對尺寸與色彩各異的設備面板，則選擇集中規劃，並以黑玻材質加以覆蓋，使機能得以隱於畫面之中，維持整體空間的純淨一致。

公領域天花原始結構中的樑柱清晰可見，回應空間本身的大尺度條件，設計上以緩降手法延展天花內的管道配置，柔化樑柱的存在感，同時維持整體高度，使視覺更顯乾淨而開闊。燈光規劃以間接照明為主、直接照明為輔，白天透過長達十米的落地窗引入充沛自然採光，夜晚則由柔和的情境光源緩緩鋪展，讓日常生活在光影轉換中展現豐富層次與情調。在居家隱私的考量上，設計團隊將阻熱、抗風壓與氣密水密等條件一併納入，量身訂製大面電控玻璃，取代窗簾的遮擋，使室內客廳與大露臺之間的界線更緊密。即使身處都市高樓，也能在室內感受與自然共處的從容與鬆弛。

客廳電視牆與側牆選用天然洞石彼此呼應，透過跳色拼接的設計手法，堆疊出內斂而富有深度的層次表情。由於採用天然石材，弧形收邊皆仰賴師傅以手工細膩打磨完成，線條轉折圓潤自然，高超工藝也彰顯老錢設計所提倡的極簡精緻。地坪則以獨一無二的米色手刷無接縫特殊塗料鋪陳，統整整體空間色彩，無毒、低甲醛的特性不僅提升居住品質，也讓行走其間保有溫潤舒適、不顯冰冷觸感。

Point 2. 取得開放與隱私之間的平衡，鋪陳餐廚空間的美學秩序與動線節奏

廚房採半開放式規劃，透過透明玻璃界定場域，既保有延伸感，也兼顧實際使用機能，通透的玻璃也避免空間被切割成狹長走道，使動線保持開闊流暢。中島巧妙落於空間中央，設計師巧用檯面下方餘裕整合電陶爐與升降插座，以美感包裹實用機能，回應屋主彈性使用的需求。

開放式餐廳後方規劃紅白酒櫃，透過對稱配置強化空間的儀式感與整體美學；壁面則鋪陳亞麻布紋壁紙，細膩銜接鄰近的客用衛浴，使動線在轉換之間自然流動，不著痕跡地完成公私場域的過渡。

Point 3. 回歸生活本質，私領域兒童房跳脫框架，展現雋永美學

私領域延續公領域所鋪陳的現代風溫潤主軸，以飯店式套房概念作為空間規劃的起點。兒童房跳脫童趣印象，以簡約線條所構築，為回應較為寬裕的尺度條件，捨棄傳統床頭牆設計，改以半高書桌取代，將床鋪置於空間中央，形塑流暢而連續的回字動線，使動線與機能自然交織。側牆櫃體則選用帶有石紋語彙的系統板材鋪陳，在保有石材質感的沉穩與優雅之餘，也為空間預留隨著孩子成長而調整的彈性。更衣間同樣以系統板材為主，並輔以自然感壁紙，讓空間暖意充盈。大面落地鏡延展空間尺度，也提供未來日常檢視搭配與拍攝穿搭照的可能。

面對第二間兒童房無對外窗的限制，設計師將緊鄰客廳的隔牆部分改為黑玻，藉由客廳的大面落地窗引入採光，同時又確保隱私。

四間衛浴各自展現不同的風格語彙，卻在細節層次上維持一致的設計深度。智能鏡面的配置，搭配線條俐落且處理細膩的截水溝設計，讓日常盥洗不再只是單純的機能操作，而成為一段被細心對待的生活體驗。從內灣弧形浴缸、隱藏式排水溝槽，到智能鏡與壁面出水的整合規劃，皆圍繞美觀與好用並行的核心價值，轉化為安靜奢華而歷久彌新的生活價值。

