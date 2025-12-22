捨蛋黃換新屋！台中青壯族購屋熱區出爐 「這一區」憑CP值入榜

台中市梧棲區有台中港發展計畫，是當地重要利多因素，加上每坪僅1到2字頭房價，成為青壯族群的購屋首選之一。永慶房產集團提供



房價居高不下，首購、小資族在預算考量下，只能往蛋白區尋覓。房仲業者統計聯徵中心貸款件數與實價登錄的數據，盤點台中市去年第3季至今年第2季年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，北屯區以2626件遙遙領先，緊鄰隔壁的「太平區」以1384件、緊追在後，而位居海線的「梧棲區」則以1150件擠上第三名。

北屯區是台中市近年快速發展區域，其蛋白區的低總價物件更是受到青年族群歡迎。永慶房產集團提供

青壯族在北屯區貸的款件數達2626件，領先第二名幾乎一倍，顯見台中市年薪百萬元內、40歲以下的青壯族群對該區的偏好程度。台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中表示，在台中巨蛋、美式大賣場等建設利多影響下，北屯區是近年發展最快速區域之一，快速道路環繞、能直達台中科學園區，對通勤族是大加分，加上建商積極推出2房建案符合小資購屋族需求，吸引眾多青壯族群卡位。

陳政中店東解釋，目前北屯區蛋黃區新成屋總價上看2000萬元，但開車的通勤族而言，沿著快速道路的蛋白區，屋齡10年內、總價僅需1200萬至1500萬元，相較於蛋黃區高總價，或是西屯區總價相當卻只能買到20年以上物件，在北屯蛋白區購屋不僅負擔輕、屋齡小也更受青睞，成為青壯年購屋熱區第一。

台中市「太平區」生活機能成熟，加上快速道路連接市區方便，讓購屋族願意以通勤時間換取較低的房貸負擔。永慶房產集團提供

沒有重大發展議題的「太平區」，以1384件位居購屋區域第二名。永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華指出，太平的重劃區開發時間大約15年左右，相比於正在開發建設的13、14期重劃區生活機能完整許多，雖然捷運藍線仍在審議中，但鄰近快速道路，光匝道口就有三個，對於開車的上班族相當便利，右太平工業區提供相當數量的就業機會，剛性需求穩定。

朱良華協理補充，太平區屋齡15年內的中古屋、每坪約30萬元，相較北屯區每坪便宜近5萬元，對於開車通勤族來說，願意犧牲5到10分鐘的交通時間，換取更低的購屋負擔，況且，太平區的商圈成熟，購屋族不用等待生活機能發展是相當大的誘因，屬於性價比高的蛋白購屋區。

台中市梧棲區有台中港發展計畫，是當地重要利多因素，加上每坪僅1到2字頭房價，成為青壯族群的購屋首選之一。永慶房產集團提供

而海線「梧棲區」的親民房價也受到青壯族群的喜愛，以貸款件數1150件排行第三。有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄說，梧棲區「台中港國際特定商業區」的規劃，屬於國家級計畫，能創造龐大的就業機會，加上捷運藍線延伸，許多產業看準未來發展紛紛提早卡位。

吳世雄店長強調，梧棲區目前每坪還有2字頭的房價、總價不超過千萬元，對於青壯族群的貸款負擔明顯比市區小許多，在價格上具有競爭力。儘管梧棲區生活機能相對落後，但三井Outlet大型百貨的進駐已有改善，且開車半小時可到台中市區，尚在可接受範圍內。考量預算與未來發展，梧棲逐漸成為年薪百萬元內青壯族的購屋首選之一。

盤點台中市青壯族群近一年來的五大購屋熱區，北屯區遙遙領先，太平區緊追在後，位於海線的「梧棲區」則擠上第三名。永慶房屋提供

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，年薪百萬元內、40歲以下青壯族群的最大考量是負擔能力，其次是對屋齡小的偏好，由於青壯族群多數是首購，願意犧牲生活機能或交通時間換取較輕的貸款負擔，而小家庭對室內坪數要求不高，造就更多人傾向購買公設比高的輕屋齡中古屋，因此，綜合經濟負擔能力與屋齡偏好，往蛋白區移動成為購屋趨勢。

