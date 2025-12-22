捨身擋刀亡…余家昶正面照曝！80歲老母悲慟：3歲陪父忠烈祠上班

記者簡榮良／桃園報導

母親心如刀割，在神桌前虔誠合十：「現在余家昶...可以跟觀世音菩薩結緣」。1219北捷隨機殺人案，57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。家屬怕老人家承受不住，隱瞞死訊1天；然而，80歲老母親從新聞公布死者的姓氏、年紀中嗅出不詳端倪，她回憶當時「打了10通，通通轉入語音信箱」，原本還抱持可能還活著的想法，如今以孩子義勇之舉為榮，也透露余家昶3歲時就跟在父親腳跟後在忠烈祠工作，熱心助人從小養成。

廣告 廣告

80歲老母親透露，余家昶3歲時就跟在父親腳跟後在忠烈祠工作，熱心助人從小養成。（圖／翻攝畫面）

余家昶是證券公司員工，怎麼樣也沒想到，每日通勤的北捷會要了他的命。案發當天在台北車站近M7出入口處，面對持刀的27歲嫌犯張文，余男並未退縮，反而勇敢嘗試阻擋對方攻擊，自己的背部遭猛砍，傷及肺部、心房傷勢過重身亡，成為首位罹難者，但也因他挺身而出，為周邊民眾爭取了寶貴的逃生時間。一連串失控在27歲嫌犯張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。

面對張文，余家昶並未退縮，反而勇敢嘗試阻擋對方攻擊，自己的背部遭猛砍，傷及肺部、心房傷勢過重身亡。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

余家昶設籍於桃園市龍潭區中興里，中興里長彭石松接受訪問表示，余先生的80歲母親仍有參加里辦公處舉辦的活動，推測余母可能還不知道兒子遇害。果然，家屬怕老人家承受不住，隱瞞死訊1天；不過，母親說，當天新聞看到有一名死者是「57歲余姓男子」，加上連繫不上兒子，心中早有不好的預感，特別燒香求問觀世音：「家昶是不是有事啊？」，直到今天才知道兒子已經英勇喪命，強忍哀傷表示，雖然心如刀割，但仍為兒子的英勇行為感到自豪，「以他為榮，他救了很多人」。

母親說，當天新聞看到有一名死者是「57歲余姓男子」，加上連繫不上兒子，心中早有不好的預感，特別燒香求問觀世音：「家昶是不是有事啊？」。（圖／翻攝畫面）

對於余媽媽而言，余家昶不僅是全民口中的英雄，更是支撐一整個家的樑柱。余母形容余家昶從小性格耿直、凡事以家庭為重，是鄉里間公認的孝子。她透露，余家昶父親是上校退伍，在忠烈祠上班，當時余家昶才3歲，常緊跟在父親屁股後幫忙，養成熱心助人個性。

4死11傷的慘劇，讓余家陷入低氣壓。台北市長蔣萬安表示，將頒褒揚狀予在北車見義勇為而亡的余家昶，也會協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠，立法院內政委員會今天通過臨時提案。余家昶將入祀忠烈祠，回到他3歲時熟悉的地方，與父親重逢。

余家昶將入祀忠烈祠，回到他3歲時熟悉的地方，與父親重逢。（圖／翻攝畫面）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

張文生前最後一餐！「千元買豆漿」雙手交疊…石化虎視10分鐘畫面曝

生前「人臉辨識計畫」曝！四叉貓肉搜論文…驚見張文自拍照當範例

模仿張文…捷運出口怒吼「我有槍」釀1警傷！裁定羈押

保全等紅燈…遭割喉亡！生前求傳話「愛爸媽」 姊獻花留字：希望替你擋

