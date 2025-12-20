捨身救人身亡！蔣萬安：北捷英雄給500萬理賠 另依自治條例從寬撫卹

台北市長蔣萬安（左一）在專案會議中宣布北捷死者將獲500萬理賠，另將依照台北市自治條例從優撫卹。李依璇攝

台北市昨晚發生震撼全台的恐怖攻擊事件，台北市長蔣萬安今（20日）上午在警政署專案會議中拍板定調，針對在中山捷運站M7出口第一時間挺身而出、試圖制止嫌犯繼續犯案的見義勇為民眾，北捷將給予500萬保險理賠，並依《臺北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》從寬、從優認定，市府也同步啟動撫卹與後續關懷機制。

蔣萬安表示，即刻起台北市全面提升警戒層級，包括各大商圈、百貨公司等人潮聚集地，都將強化「見警率」，增派警力、警車巡邏，並要求員警全副武裝執勤。中山站、台北車站、信義區大型夜店、圓山 MAJI 市集等熱點區域，將全面加強臨檢與巡查。

廣告 廣告

蔣萬安也強調，接下來一直到跨年大型活動，包括明天登場的 台北馬拉松，都將全面提升戒備層級，必要時設置安檢門、防爆偵測設備，並針對北捷、商圈、市場及百貨公司，進行高強度實兵演練，模擬「計畫性、無差別攻擊」情境，全線強化應變能力。

針對傷者與亡者家屬的照顧，蔣萬安指出，他昨晚已第一時間趕赴現場關心傷者狀況，並已啟動醫療綠色通道，全力協助救治。後續補償方面，市府已與犯保協會建立單一窗口，協助家屬申請補償金。

保險理賠部分，誠品南西與台北捷運公司已同步啟動理賠程序，北捷也已確定將對余姓往生者給付500萬元保險理賠。此外，依《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》，在中山站M7出口第一時間見義勇為、試圖制止嫌犯繼續投擲煙霧彈與汽油彈的余姓傷者，市府將從寬、從優認定，給予撫卹與補償。

蔣萬安最後表示，市府已全面啟動民政系統，針對亡者與傷者家屬進行關懷與照料，後續也將提供長期、全面的協助，確保家屬權益不被忽略。



回到原文

更多鏡報報導

北市恐攻兇嫌張文父母現身！ 坦言「2年沒聯絡、不知他在做什麼」

完整死傷名單！北市恐攻男張文丟煙霧彈四處砍殺 「3傷者都不治」累計4死5傷

張文恐攻釀4死11傷 父母雙手合十低調現身殯儀館