「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…頒獎典禮現場飄花香！手寫注音卡片曝現況
記者簡榮良／屏東報導
走了洪災，這些人還好好的嗎？去年9月23日花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流釀19死悲劇，其中佛祖街的姑婆姑爺雙雙罹難，生前採疊羅漢方式換6歲女童小沂一口氣，她全身黑泥蜷縮在伸手不見五指的屋頂三角橫梁上2天，唯一陪伴她的，就只有一隻老鼠，奇蹟生還觸動人心。今（19）日屏東消防局舉辦119消防節頒獎典禮，小沂與母親一家人特地南下擔任神秘嘉賓獻花給特搜隊員，用稚嫩聲音親口說出「謝謝你們讓我活下來」，更送上手寫注音感謝卡片，同樣的緊擁姿勢上次在災區，強大對比令現場紅了眼眶。
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，去年9月23日下午發生壩頂溢流，橋體被大卸好幾塊，千萬噸洪水如海嘯沖進市區，釀19死悲劇；事過境遷，仍有罹難者遺體尚未被尋獲，包括：陽明交通大學退休教授高銘盛、佛祖街的黃姓砂石場老闆娘、自強路高姓男子、環保園區堤防蔡姓男子等人，一場遙遙無期的等待，日夜折磨家屬。
浩劫中，6歲女童小沂的故事，給予失蹤者家屬一盞希望。屏東特搜隊聽到佛祖接一棟屋內傳出「我在這裡」稚嫩的呼救聲，加快鑿出洞口讓光照進去，映入眼簾的小沂全身上下、從頭到腳沾滿黑泥，蜷縮在屋頂三角空間、伸手不見五指的橫樑上，這是整棟房子唯一能呼吸的地方。原來是同住姑爺與姑婆以肉身托舉她爭一口氣，淤泥中疊羅漢高舉雙手的姿勢，不曾因洪水而垂下，當下的覺悟令人難以想像，只擔心小沂爬得夠不夠高、要扶著不要掉下來，直到生命最後一刻，換女童一命，故事曝光令人動容。
今（19）日屏東消防局舉辦119節頒獎典禮，6歲小沂與媽媽一家特地提早一天南下，以神秘嘉賓現身，獻花給特搜隊員們，用稚嫩聲音親口說出「謝謝你們讓我活下來」，也送上手寫注音感謝卡片，內容簡單卻是她能給的全部：「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂，平平安安」，空白處點綴手繪花朵、貓咪；特搜隊員則回贈一隻「屏安小熊」，小沂時不時把玩，喜歡全寫在臉上。
林楷晟就是當時抱小沂的特搜隊員，他笑稱：「因為今天比較乾淨，她認不出來，我們大家一起幫忙的，剛好是我抱她起來」，浩劫重生有如一家人，小沂2天1夜屏東之旅，將與隊員共進晚餐敘敘舊。
據悉，小沂與母親已搬離光復傷心地，目前定居花蓮市區，母親從事服務銷售業，小沂也像同齡孩子上學去，持續接受治療。浩劫寫下的痛，倖存的一家人交給時間翻頁。
縣長周春米澤表示，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，消防局特搜大隊隨即集結馳援，成功救出64名受困民眾，其中最令人振奮的消息，莫過於成功救出受困超過一天的6歲小女孩，而小女孩本人當日也特地親自到場再次感謝消防局救難人員的辛勞。
更多三立新聞網報導
跪求生前畫面…越配二輪車「鬼切路殺」24歲國軍幼苗！魂斷營區外
鬼引路？78歲老翁…國道逆向「肉包鐵」爆衝畫面曝 警拔鑰匙斷去路
陳其邁最後一次…發元宵「超人力霸王」提燈、紅包藏洋蔥！這天領到手
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
其他人也在看
水電工「想強行侵犯」！受害女「揮剪刀反擊」竟遭起訴 判決結果曝
社會中心／綜合報導基隆市一名楊姓水電工因向女友提出親密要求遭拒，竟情緒失控對對方施暴，不僅強行拉扯私密衣物、咬傷臉部，還出手毆打，企圖侵犯。女子在情急之下拿起剪刀反擊，造成楊男多處受傷，事後卻一度被檢方以傷害罪起訴。案件經基隆地方法院審理後，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。民視 ・ 17 小時前 ・ 129
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，五人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 16
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 173
中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想
社會中心／綜合報導橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。民視 ・ 1 天前 ・ 63
中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了
[NOWnews今日新聞]綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，昨日遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
抹黑了整年紅熊結果林宸佑先被抓！沈伯洋怒噴一句：馬德
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導綽號「馬德」的《中天新聞》記者林宸佑，昨(1/17)傳出疑收中國資金利誘軍人拍投敵影片或刺探軍機，涉及《國安法》，遭收押...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 54
勞工荷包大進補！勞動基金狂賺近兆元 新制勞退每人分紅飆破5萬
勞動部勞動基金運用局今日（1/2）公布最新績效，截至114年11月底，整體勞動基金規模達7兆6,951億元，累計收益數狂賺9,762億元，逼近兆元大關，收益率高達14.10％。其中，最受勞工關注的新制健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 3
首日湧7萬人次! 美食+輕旅行 台南甜點節周邊景點一次看
深受親子歡迎的台南甜點節今天下午揭幕，現場塞爆，活動首日估計湧入7萬人次，讓民眾讚嘆「不愧是全糖之都」；市府也趁勢行銷地方觀光，推薦8大順遊景點，還有2道知名美食，邀請各界一起來吃、喝、玩、樂。市府觀光旅遊局長林國華表示，接近農曆春節，天氣涼爽、舒適，適合規劃輕旅行，建議民眾參加甜點節之外，也可走訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104 新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有Super Junior高雄演唱會、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、年貨大街、春遊彰化、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 8
中天主播林宸佑涉國安法羈押禁見 侯漢廷對比綠營共諜案「僅20萬交保」
中天電視台主播綽號「馬德」的林宸佑以犀利提問爆紅，今（17）日卻傳出疑遭中共吸收涉犯《國安法》，遭高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，訊後法院裁定收押禁見。對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文，比較林宸佑與先前涉共諜案件的處境，感嘆「馬德拿不到立法院資料，拿不到總統府資料，羈押禁見」。對於林宸佑遭羈押禁見一事，侯漢廷指出，游錫堃助理盛礎纓，共諜案20萬交保；總統府......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 11
中天主播林宸佑涉犯國安法遭羈押！沈伯洋嗆：現在收紅錢的是誰？「馬德」
即時中心／綜合報導 《中天新聞台》記者兼主播林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，16日依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪遭橋頭地檢署帶回，昨（17）日傍晚橋頭地院裁定羈押禁見。民進黨立委沈伯洋今（18）日凌晨對此直言，國共的特色就是自己在做什麼，就先抹別人在做。「結果現在在收紅錢的是誰？馬德！」民視 ・ 1 天前 ・ 32
超狂！捐血抽高價黃金掀排隊人潮 有人清晨4點到場排隊
史上最狂捐血！彰化縣榮華慈善會今天（18日）在彰化市舉辦「寒冬捐熱血、開心抽黃金」公益捐血活動，備受矚目的是只要捐血500CC，就可以參加每份市價高達6000元的黃金大抽獎，吸引數百人排隊抽血，排隊人龍總長度達數百公尺；埔鹽鄉王姓民眾更是清晨4點就來到捐血會場拔得頭籌，他說捐血10多年每次都是捐50自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
桃園華廈連燒4層樓 女「燒垃圾」涉縱火遭送辦
桃園和平路上，一棟華廈在凌晨發生火警，火勢相當猛烈，一連燒了四層樓。經過追查後，原來是有一名女子燒垃圾才會引發火警。 #桃園 #華廈 #火警 #縱火 #燒垃圾 #和平路東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」
電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光
已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天，被控因涉嫌販售假學歷及護航升等，遭法院重判合併刑期長達88年6個月。這名身負53項罪名的教育界之恥，在判決確定後竟人間蒸發，台南地檢署去年12月12日發布通緝，但通緝照片竟是20年前的「嫩照」，外界質疑檢方「是在認真抓人嗎？」《鏡報》取得黃甫九天半年前在台南某宮廟跟信徒的合照，發現黃甫九天的外型已和昔日有極大差別。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
林宸佑節目上曾說來把我抓走！ 涉違國安法遭羈押｜#鏡新聞
這回檢調會查出媒體記者涉嫌違反國安法，主要是因為先前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士的投共洩密案。親友指出，陳姓中士經濟狀況不佳，曾向地下錢莊借錢，是否因此遭到中共以金錢利誘，成為檢方追查的重點。後續也正是在第四波搜索行動中，查出涉嫌交付現金給多名軍人的記者林宸佑，案情因此進一步擴大。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血
台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
情況危急！台南遶境驚傳意外 男子頭部遭鞭炮炸傷濺血
台南市安南區新寮鎮安宮於1月18日舉行的遶境活動中，發生了一起意外事件。當時，疑似在處理未爆鞭炮時，一名55歲的男子遭到煙火和鞭炮擊中頭部，造成頭破血流，情況相當危急。消防人員接獲報案後，立即前往現場進行救援，並將傷者緊急送往台南市立安南醫院治療。據了解，該男子意識清醒，但全身無力，頭部有明顯擦傷。警方目前正在調查事件的具體原因及相關責任。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3
中天記者林宸佑羈押禁見! 涉當「中共白手套」誘軍人洩密
社會中心／綜合報導綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉犯國安法等罪，遭到羈押禁見，經過一夜，目前在監所飲食、作息，一切正常。初步了解，檢調是在偵辦一起陳姓中士投共影片，收受暱稱「吉祥」的中國人士，所提供二十萬報酬，追查金流，發現林宸佑涉嫌擔任白手套，另外提供不等金額給現役軍人，換取軍事情資給中國人士。綽號「馬德」的中天記者林宸佑，連同五位現役退役軍人，坐在地檢署的囚車上，一併被送往看守所，因為涉犯國安法遭羈押禁見，經過一夜，目前飲食、作息，一切正常。高雄第二監獄副典獄長張漢明表示「我們今天早上供的是豆漿跟包子，看起來用餐應該也是正常，沒有特別反應他有抗拒的狀況。」檢調懷疑林宸佑 疑似充當白手套（圖／民視新聞）檢方發現馬德，疑似以數千到數萬元不等金額，提供給現役軍人，再由現役軍人，交付軍事資料給中國人士，除了羈押馬德在內共六人，另外三人請回，還有一人尚未到案。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示「檢察官訊畢，聲請羈押記者林男及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定全部羈押禁見。」檢調偵辦陳姓中士投共案 意外查出中天記者林宸佑另利誘軍人違反國安法（圖／民視新聞）檢調突然大動作，帶回馬德，全因一起國安案件的延伸，原來檢調日前偵辦一名海軍陸戰隊陳姓中士，因為資金需求，網路結識暱稱「吉祥」的中國人，要求他在自家高舉五星旗拍攝投共影片，藉此獲得二十萬報酬，後來又接連拍攝，AAV型兩棲突擊車性能與保養紀錄簿等，甚至把總統賴清德前往左營視察消息傳訊通報，獲得一萬報酬，更一併告知漢光演習內容以及無人機回報格式，檢方追查金流過程，意外發現馬德林宸佑，疑似當起穿針引線的中間人，另外透過資金利誘軍人。資深媒體人邱明玉表示「跟馬德有關係的是什麼事呢，是去年賴清德總統，2025年7月的時候，賴清德總統去巡視左營的園區，看起來是跟這件事情有關，還有包括無人機等相關的機密。」立委（民）王義川表示「中天記者有人給他錢有人給他錢，那如果給他錢的人是中國，是境外敵對勢力那就國安法嘛。」從軍人投共案，意外查出記者也涉案，雖然陳姓中士案的高報酬，並非馬德提供，但軍中還有無未爆彈，有待檢調抽絲剝繭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中天記者林宸佑羈押禁見！ 涉當「中共白手套」誘軍人洩密 更多民視新聞報導林宸佑涉《國安法》遭羈押！她34字怒嗆：該X的垃圾！中天馬德收押首頓早餐曝！徐巧芯被標註問一事 網留6字無情開酸林宸佑涉利誘軍人洩密給中國 共6人裁定羈押禁見民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言