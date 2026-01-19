「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…頒獎典禮現場飄花香！手寫注音卡片曝現況

記者簡榮良／屏東報導

走了洪災，這些人還好好的嗎？去年9月23日花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流釀19死悲劇，其中佛祖街的姑婆姑爺雙雙罹難，生前採疊羅漢方式換6歲女童小沂一口氣，她全身黑泥蜷縮在伸手不見五指的屋頂三角橫梁上2天，唯一陪伴她的，就只有一隻老鼠，奇蹟生還觸動人心。今（19）日屏東消防局舉辦119消防節頒獎典禮，小沂與母親一家人特地南下擔任神秘嘉賓獻花給特搜隊員，用稚嫩聲音親口說出「謝謝你們讓我活下來」，更送上手寫注音感謝卡片，同樣的緊擁姿勢上次在災區，強大對比令現場紅了眼眶。

小沂與母親一家人特地南下擔任神秘嘉賓獻花給特搜隊員，用稚嫩聲音親口說出「謝謝你們讓我活下來」，更送上注音手寫感謝卡片。（圖／記者簡榮良攝影）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，去年9月23日下午發生壩頂溢流，橋體被大卸好幾塊，千萬噸洪水如海嘯沖進市區，釀19死悲劇；事過境遷，仍有罹難者遺體尚未被尋獲，包括：陽明交通大學退休教授高銘盛、佛祖街的黃姓砂石場老闆娘、自強路高姓男子、環保園區堤防蔡姓男子等人，一場遙遙無期的等待，日夜折磨家屬。

女童小沂全身沾滿黑泥，與母親深情相擁，畫面感動全網。（圖／翻攝畫面）。

小沂家黑泥水灌滿屋，姑婆、姑爺捨身換命，當下的覺悟令人難以想像。（圖／翻攝畫面）

浩劫中，6歲女童小沂的故事，給予失蹤者家屬一盞希望。屏東特搜隊聽到佛祖接一棟屋內傳出「我在這裡」稚嫩的呼救聲，加快鑿出洞口讓光照進去，映入眼簾的小沂全身上下、從頭到腳沾滿黑泥，蜷縮在屋頂三角空間、伸手不見五指的橫樑上，這是整棟房子唯一能呼吸的地方。原來是同住姑爺與姑婆以肉身托舉她爭一口氣，淤泥中疊羅漢高舉雙手的姿勢，不曾因洪水而垂下，當下的覺悟令人難以想像，只擔心小沂爬得夠不夠高、要扶著不要掉下來，直到生命最後一刻，換女童一命，故事曝光令人動容。

6歲小沂與媽媽一家特地提早一天南下，頒獎典禮前見到搜救隊員等不及送上心愛的兔子娃娃。（圖／翻攝畫面）

今（19）日屏東消防局舉辦119節頒獎典禮，6歲小沂與媽媽一家特地提早一天南下，以神秘嘉賓現身，獻花給特搜隊員們，用稚嫩聲音親口說出「謝謝你們讓我活下來」，也送上手寫注音感謝卡片，內容簡單卻是她能給的全部：「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂，平平安安」，空白處點綴手繪花朵、貓咪；特搜隊員則回贈一隻「屏安小熊」，小沂時不時把玩，喜歡全寫在臉上。

林楷晟就是當時抱小沂的特搜隊員，他笑稱：「因為今天比較乾淨，她認不出來，我們大家一起幫忙的，剛好是我抱她起來」，浩劫重生有如一家人，小沂2天1夜屏東之旅，將與隊員共進晚餐敘敘舊。

據悉，小沂與母親已搬離光復傷心地，目前定居花蓮市區，母親從事服務銷售業，小沂也像同齡孩子上學去，持續接受治療。浩劫寫下的痛，倖存的一家人交給時間翻頁。

小沂手寫注音卡片，內容簡單卻是她能給的全部。（圖／記者簡榮良攝影）

縣長周春米澤表示，發揮人溺己溺、人飢己飢的精神，在第一時間接獲花蓮縣請求支援後，消防局特搜大隊隨即集結馳援，成功救出64名受困民眾，其中最令人振奮的消息，莫過於成功救出受困超過一天的6歲小女孩，而小女孩本人當日也特地親自到場再次感謝消防局救難人員的辛勞。

