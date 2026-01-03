捨身阻北捷大屠殺！英雄余家昶今告別式 590則悼念紙條送最後一程

余家昶先生奮不顧身阻擋張姓嫌犯，卻不幸遭貫穿左胸傷重不治。 圖：截自Threads-andy79573000

去(114)年12月發生震驚全國的北捷隨機攻擊事件，張姓嫌犯於台北車站M7出口投擲煙霧彈並持刀傷人，更企圖引燃整箱汽油彈，最後更釀成4死11傷。當時57歲的余家昶先生奮不顧身阻擋，成功將損害降至最低，卻不幸遭貫穿左胸傷重不治。今(3)日下午，家屬為余家昶舉辦告別式，桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、總統府副秘書長何志偉等政要與民眾皆到場上香致意，感念這位英雄楷模。

桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、總統府副秘書長何志偉等 政要與民眾皆到場上香致意，感念這位英雄楷模。 圖：截自Threads-andy79573000

據悉，典禮上由總統府、桃園市政府、台北市政府分別頒發褒揚令及褒揚狀，並為其棺木覆蓋國旗與台北市旗，致上國家最高敬意。余家大女兒在祭文中更痛徹心扉地表示，「大家都說你是英雄，但我希望你不是」，訴說著對父親無盡的思念與不捨。而原先設置於捷運站內的悼念牆與民眾留下的卡片紙條也完整轉移至告別式現場，北捷也將民眾的590則留言掃描成電子檔給家屬留存紀念。

經家屬同意，余家昶也將於今年春季正式入祀桃園忠烈祠。此外，家屬在悲慟中仍婉拒了外界的各項捐款，更將中壢仁海宮捐助的200萬元善款悉數回捐給桃園市府，希望能轉給社會上更需要的弱勢族群。余家昶不僅以生命守護了陌生人的安全，家屬也延續其大愛，為這段壯烈事蹟留下最溫暖的句點。

