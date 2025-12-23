捨身阻張文點燃汽油彈 「北車英雄」余家昶將入桃園忠烈祠

北車英雄余家昶捨身阻擋張文點燃汽油彈，民眾至台北車站獻花。圖：翻攝自Threads@cjwan5455

台北車站及中山商圈本(12)月19日發生無差別攻擊傷人案，造成包含兇嫌在內共4死11傷。事發當時，57歲桃園市民余家昶在北車通勤途中，遇見27歲兇嫌張文投擲煙霧彈製造混亂及攻擊，奮勇挺身而出，阻擋張文點燃汽油彈，避免造成更大的傷亡，余家昶卻在過程中不幸殞命。事發後，桃園市政府即與家屬聯繫關懷，並表達為表彰忠義精神，協助申請入祀忠烈祠，後依循家屬意願，於明(115)年忠烈祠春祭期間正式辦理。

北車英雄余家昶告別式，預計1月初在台北市第二殯儀館舉行。市府表示，余家昶以生命實踐忠烈精神，其行誼展現「正義守護」的最佳典範，市府依循家屬意願原則下，全力協助相關程序，報請中央審議，辦理入祀忠烈祠事宜。

廣告 廣告

民政局說明，余家昶入祀儀式預計於明年忠烈祠春祭期間正式辦理。依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，恭送烈士入祀忠烈祠，以表最高敬意，追思其壯烈成仁、扶危拯溺的精神，並期藉由其英勇事蹟，傳承忠義價值，永植人心。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園地檢署召開政風業務聯繫協調會議 凝聚反賄選、反詐共識

俄女扮聾啞賣國旗籌旅費「江和樹也受害」 移民署查獲違法將驅逐