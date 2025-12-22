捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」

社會中心／林昀萱報導

余家昶義勇阻擋攻擊殞命。(圖／翻攝畫面)

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。

回顧案件發生經過，逃兵通緝犯張文19日下午5時24分，帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口，過程中丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈。一名余姓男子見狀上前制止，卻遭張文持刀刺殺，送醫搶救仍不治。張文於北車犯案後返回旅館稍作休息、重整裝備。傍晚6時38分，張文再度前往北捷中山站發動第二次攻擊。他先在南京西路上丟擲煙霧彈，隨後闖入人群中當街揮刀砍人行凶，又持刀跑進誠品南西店內隨機抓人刺殺，最終在晚間7時42分畏罪墜樓重傷，經送醫治療仍不治。

廣告 廣告

8旬老母親難掩悲痛，但強調以余家昶為榮。

首位命喪兇嫌刀下的余家昶是證券公司員工，案發當天在台北車站近M7出入口處，面對持刀的27歲嫌犯張文並未退縮，反而勇敢嘗試阻擋對方攻擊，自己的背部遭猛砍，傷及肺部、心房，因傷勢過重不治。但也因他挺身而出，為周邊民眾爭取了寶貴的逃生時間。第一時間家人雖隱瞞死訊，但余家昶80歲的老母親從新聞公布死者的姓氏、年紀中嗅出不祥端倪，她回憶當時「打了10通，通通轉入語音信箱」，原本還抱持可能還活著的想法，如今以孩子義勇之舉為榮，也透露余家昶3歲時就跟在父親腳跟後在忠烈祠工作，熱心助人從小養成。

余母形容余家昶從小性格耿直、凡事以家庭為重，是鄉里間公認的孝子。她透露，余家昶父親是上校退伍，曾參與忠烈祠策劃，當時余家昶才3歲，就常緊跟在父親屁股後幫忙，養成熱心助人個性，小時候遇到別人吵架總會正義挺身而出，讓她忍不住多次告誡兒子「你這樣很傻」。面對心愛的兒子義勇阻止兇嫌喪命，她以兒子為榮，強調自己生活無虞不需要社會協助。至於余家昶是否入祀忠烈祠，妻子表示，將會擲筊問問余家昶意見，低調向社會大眾致謝。

更多三立新聞網報導

張文預謀第三波／5度變裝犯案釀駭人死傷 4跡證曝張文波狀恐攻計畫

被鄭麗文嗆「沒大腦」！東吳大學副教授回擊了 拋出3大問題要她答

白衣騎士遭張文砍死！姊冬至再貼紙條訴思念「實在痛心無法克制眼淚」

爆出不倫斷開江宏傑4年！福原愛證實再婚懷孕了 另一半是「他」

