捨近求遠！大庄里長楊維智 要求市府還給學子便捷就學學區

大庄里長楊維智指出，根據地方實際生活圈，大庄里第三十六鄰鄰與中港國中距離更近、往返動線更順暢，家長接送與孩子步行、騎車上學皆較為安全。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區大庄里全里共有四十四個鄰，長期以來皆以中港國中作為主要學區。然而，目前唯獨第三十六鄰 被劃分至梧棲國中，導致三十六鄰的里民與學子必須「捨近求遠」，每日繞行更長路程才能上學，形成明顯的不便與不公平。大庄里長楊維智要求市府體察民意，還給大庄里學子公平、便捷的就學學區。

大庄里長楊維智指出，根據地方實際生活圈，大庄里第三十六鄰鄰與中港國中距離更近、往返動線更順暢，家長接送與孩子步行、騎車上學皆較為安全。但現行學區劃分卻使其脫離里內其他四十三鄰的共同學區安排，不僅造成鄰里之間的相對剝奪感，也讓許多家庭承擔額外交通時間成本與風險。

廣告 廣告

楊維智表示，教育應以學生最佳利益為核心，學區劃分更應尊重地方真實的居住需求與生活道路狀況。大庄里三十六鄰家長及鄉親多次反映，希望能回歸與其他鄰一致的中港國中學區，讓孩子能就讀較近、更便利的學校，也讓全里學區規劃回到公平一致的原則。

楊維智懇請市府與教育局重新檢視大庄里第三十六鄰學區劃分現況，聆聽里民心聲，以更貼近民意、更符合實際需求的方式進行調整。期盼市府能以孩子的安全與受教權為優先考量，儘速還給三十六鄰學子一個合理、便捷的就學環境。