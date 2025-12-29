捨一房、轉一牆！陽台光影重塑 19.8 坪生活秩序，實現新婚夫妻對收藏公仔、跑車模型、中島小酌吧與愛貓的興趣

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 有隅空間規劃所

即將步入婚姻，開啟人生另一篇章的屋主夫妻，購入新家後，在客變時期委託專業規劃，設計師瞭解屋主需求及偏好北歐簡約的質感，便跳脫傳統設計框架，以設計回應屋主的生活需求與嚮往，如同屋主熱愛的跑車收藏，跑車象徵以精準工藝為基底，蘊藏自由的靈魂，微調空間格局、善用多元異材質拼接、美型收納等，讓光與空間都被重新定義，實現新婚夫妻的溫馨居家。



玄關與中島融合，延伸出多元機能的場域，玄關入口訂製雙向中島櫃，可收整掃地機器人的家，另一側配備酒櫃，中島櫃與餐桌整合，型塑餐廳核心，滿足輕食小酌的情境。公領域以屋主喜愛的灰白色調搭配木質，展現優雅又溫馨的北歐基調，在客變階段捨棄一房，並將電視牆轉向，創造空間利用最大化，動線順暢客廳串聯玄關與中島餐廳，日光透著木百葉映照，光影唯美增添北歐的自然氣息，玄關樂土灰泥牆面以弧形收邊連結懸浮的連續收納櫃，到窗邊又預留高度為愛貓擺放貓跳台，整體視覺律動活潑，美觀與功能兼備，對側牆面以白色櫃體及木質訂製展示收納櫃，展示區更運用鐵件、壓克力和系統板打造，呈現輕盈的視覺效果，陳列屋主精心收藏的公仔與跑車模型，下層預留自動貓砂機，將貓咪生活也完美融入居家。

主臥新增屏風，不僅緩解床頭緊鄰房門的問題，還能確保隱私，延續公領域的灰白調性，搭配不規則拼接的系統板材，構築放鬆的休憩空間。衣櫃巧用深度差規劃三角梳妝台，畸零空間妥善規劃發揮坪效，上方展示架可擺放保養品，視覺簡潔功能齊備。

豐富且精準的設計經驗，滿足年輕屋主夫妻對於收藏、展示、收納、寵物及小酌的生活習慣，明亮且柔和的光影，絕佳的陽台景觀，機能多元的中島輕食小酌區，深刻體現北歐風愜意的生活態度。

