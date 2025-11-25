捲不倫傳聞！簡廷芮爆曖昧王品澔「神隱14天曝近況」合體尪露燦笑
娛樂中心／綜合報導
范姜彥豐先前怒控前妻粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發演藝圈連環風暴，3月曾同遊美國的「粿王旅行團」也跟著受牽連。簡廷芮被直指曖昧王品澔，對此她多次出面否認。時隔2週簡廷芮終於在社群發布新貼文，面露燦笑回應近來心情。
簡廷芮時隔2週更新動態，與老公賴冠儒帶著一雙兒女一同前往遊樂園遊玩，她也在IG曬出與女兒一起乘坐旋轉木馬及雲霄飛車的天倫畫面，對鏡頭豪邁大笑，相當開心。
回顧爭議，簡廷芮發文強調，外界指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調不做回應是因為沒發生的事澄清不完，「不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。」老公也出面澄清，「兩人一直都很好」，力挺老婆。
