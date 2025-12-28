捲中共介選 韓國瑜批抹紅轉移執政不力

日媒報導，大陸透過介入2018年高雄市長選舉，砸錢助攻當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜。立法院長韓國瑜28日回嗆相關說法是抹紅、抹黑、抹臭。（本報資料照片）

日媒報導，大陸透過介入2018年高雄市長選舉，砸錢助攻當年國民黨高雄市長候選人韓國瑜。立法院長韓國瑜28日回嗆相關說法是抹紅、抹黑、抹臭，既廉價、也拙劣，成為轉移執政不利的方法。國民黨主席鄭麗文也批民進黨只剩下販售恐懼、扣紅帽子的老套路；藍委直言此事根本是「王立強事件」翻版。

2019年4月總統大選前夕，自稱是大陸前間諜的王立強潛逃澳洲後，向澳洲媒體爆料曾在港商向心夫婦指示下，介入2018年高雄市長選舉，助韓國瑜當選，後來向心夫婦在台被逮，經檢調4年多追查，最後獲判無罪離境，也查無「在台間諜網絡」。至於王立強目前下落不明。

廣告 廣告

韓國瑜指出，他不認識王立強、向心夫妻，甚至是所謂的共諜人物，若真有中共介入選舉，且情節如外界描述般活靈活現，按照這樣的劇本發展，今日主政者又怎會是現在的結果。

韓國瑜痛批，相關操作在「選前繪聲繪影，選後卻證明是假訊息，滿街敲鑼抓共諜，最後卻出現在綠營自家內部。」他強調，台灣的民主是人民一票一票親自投出來的決定，若認為2000萬人民幣就能動搖台灣人民的投票意志，不僅是嚴重看輕台灣人民，更是在羞辱台灣民主。

藍委羅智強認為，先由日本《讀賣新聞》報導，《鏡週刊》隨即跟進，再補上所謂不具名國安人士的分析，試圖營造有所謂「鐵證」的假象；這種把消息丟給外國媒體、再出口轉內銷，由綠媒側翼加油添醋，最後找不具名國安人士背書的操作，正是典型的綠營造謠一條龍，根本是「王立強事件2.0」翻版。

鄭麗文也抨擊，抹紅操作背後手法粗暴，對台灣民主並非正面現象；一段來路不明、無法查證、也沒有任何證據的錄音，竟能被大肆操作、帶風向，甚至上升為認知作戰，這樣的做法是用心歹毒。鄭麗文指出，她對台灣選民與民主制度深具信心，但也看見民進黨「見獵心喜」，不斷加油添醋、刻意擴大相關指控，並非健康的政治發展方向。