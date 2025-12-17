捲京華城弊案！沈慶京突開臉書 首篇文開轟北檢

沈慶京今日發文砲轟北檢。（圖／翻攝自沈慶京臉書）





民眾黨前主席柯文哲涉入京華城弊案，檢方咬定柯文哲、威京集團主席沈慶京是圖利共犯，案件持續審理中，今（17）日於台北地院進行言詞辯論程序，雙方展開攻防戰。而昨（16）日已年近80的沈慶京突然開設臉書，並在今晚發表第一篇文章，痛訴「檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票」。

沈慶京今日晚間於臉書發文，開頭就寫下「遲來的正義，無效的正義！」表示自己是第一次發臉書，一個快要80歲的人，要寫的竟然是台北地院今天開庭辯論的感想。沈慶京說，北檢去年經過4個月的偵查，傳訊了241位證人，除了林欽榮，沒有一個人說違法，檢察官沒有證據就起訴，「我相信，本案所有的被告、證人，經歷北檢檢察官的威脅逼迫後，所有人都會懷疑我國司法的獨立和公信力。」

沈慶京指出，前副市長彭振聲曾在法庭上說，此案害他家庭破碎，誰賠給他的太太和媽媽？前市長柯文哲被關押1年，見不到父親最後一面；邵秀珮依法行政，卻被不懂都市計畫法的檢察官逼迫，最終因擔心公務員資格被取消，被迫認罪；敬業而有擔當的前局長黃景茂，也被無辜牽連起訴。而他本人也因此案，造成身體永久性傷害和公司難以挽救的損害，包含京華城土地被扣押、公司被抽銀根、企業可能滅失。

沈慶京強調，每一位被告都經歷了一場恐怖的檢察官政治辦案過程、被構陷起訴，自己和家人、甚至企業都受到無以回復的傷害，未來還要纏訟多年，這些巨大損害誰來賠償？大家的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？就算未來獲判無罪，「遲來的正義，不是正義」，但他仍希望大家正向往前看，期待司法有公義。最後撂下一句「檢察官不要沒證據亂起訴、不要亂騙搜索票」。

