捲侵權風暴！最重恐遭美禁晶片進口 台積電：所有營運遵守法律

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護國神山台積電捲入侵權訴訟！台積電遭兩家公司指控，生產的晶片侵犯他們的專利，目前案件正在美國審理。一旦認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止其相關晶片進口美國。台積電聲明，公司在所有營運國家都有遵守法律；經濟部也強調將持續關注後續發展，必要時提供適切協助。

外媒獨家報導，台積電遭到愛爾蘭專利授權公司 Longitude Licensing 與 Marlin Semiconductor指控，其生產的先進製程晶片侵犯專利，其中Marlin Semiconductor持有的專利，是2021年從台灣晶片製造商聯華電子收購，案件正在審理中。

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部分美國共和黨議員致函要求美國國際貿易委員會，不應該因台積電在AI供應鏈的重要地位，給予特殊待遇。一旦認定侵權成立，最嚴重可以發布「排除令」，禁止台積電相關晶片進口到美國。

分析師指出，此舉將嚴重影響美國廠商，畢竟許多美國廠商需要台積電產品。有其他美議員也認為，若對台積電祭出限制措施，恐衝擊美國半導體供應鏈、AI產業發展、國防系統建設以及亞利桑那州當地經濟。

台積電聲明，公司在所有營運國家都有遵守法律；經濟部則強調，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，在全球各主要營運據點均依法合規經營。

我國政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

責任編輯／施佳宜

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