捲保麗龍破碎機亡！17歲少女休學分擔家計 案發當天抱病上班

前天（31日）傍晚，台北漁產公司的委外廠商發生工安意外，一名17歲的少女被捲入保麗龍「破碎機」內喪命。根據了解，這名少女休學後，在8個月前到保麗龍廠打工，幫忙分擔家計，案發當天還抱病上班，卻發生意外，委外廠商目前被依過失致死等罪送辦。

台北漁產公司發生嚴重工安意外，警消獲報緊急到場，現場是委外的保麗龍廠，一名17歲員工在處理保麗龍的過程中，不慎被捲進破碎機台，明顯死亡沒有送醫。

案發的保麗龍廠，目前暫時關閉，而漁產公司每天都會產生3000個保麗龍，現在暫時堆在中繼市場的角落，等待其他廠商接手處理。

根據了解，死亡的17歲少女已經休學，父母則都在工地上班，家中還有一個哥哥和一個弟弟。她在8個月前到保麗龍廠打工，幫忙家計，不幸發生意外。

台北漁產總經理施宜廷：「當日身體不適，中午看診後，隨即於下午3點再至現場作業。後續本公司將協同委外廠商全力配合檢調及主管機關，辦理相關事宜。」

今天（2日）下午，北市勞檢處約談劉姓委外廠商到案說明，認定業者疏失在於少女從自粉碎機或混合機取出內裝物時，沒有讓機械停止運轉。另外，少女未滿18歲，禁止從事危險性工作。

目前劉姓委外廠商被依過失致死等罪送辦，而漁產公司已將相關合約文件，送交北市勞檢處備查，並先提供死者家屬5萬元慰問金，協助處理後事。

