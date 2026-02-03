捲入女黨工性騷爭議 毛嘉慶宣布：退出桃園市議員初選

有意爭取代表民眾黨參選桃園市議員的媒體人毛嘉慶，近日遭爆入黨前對女黨工言語逾矩，引發性騷擾爭議。被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪）也坦言，毛嘉慶的行為確實令人感到不舒服。被捲入性騷擾疑雲的毛嘉慶，今（3）日突然宣布退出市議員初選。

毛嘉慶。(圖/中天新聞)

針對毛嘉慶的性騷擾爭議，民眾黨中央評議委員會今天發出聲明表示「茲事體大」，後續有深入調查的必要，決議請民眾黨選舉決策委員會暫停中壢選區的初選民意調查。

廣告 廣告

至於當事人毛嘉慶，今天則以「曾參殺人，何況小毛？」為題在臉書貼文表示，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉。

毛嘉慶指出，但是他沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。

毛嘉慶表示，他在此宣布，退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

外媒問兩岸認同與統一 鄭麗文：我們是中國人、兩岸人民接受我就接受

鄭麗文：兩岸和平統一無成熟條件 先確立永續存在的和平架構

經濟學人專訪 鄭麗文：上半年「鄭習會」、兩岸制度化互動可降低誤判風險