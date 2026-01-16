捲入家寧公關爭議！炎亞綸批「假情侶」 爆氣開戰酸民：值得我花時間？

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」爆出財務糾紛後，Andy不僅指控家寧一家人，也爆料一位男星涉入家寧的公關群組，為其出謀劃策對付Andy，而藝人炎亞綸遭影射就是此人。對此，風波延燒至今，炎亞綸也不忍了，開戰酸民，甚至稱眾量級是「假情侶」，掀起網上熱議。

炎亞綸去年底談及此事，透露是有人請他介紹公關窗口，之後就被拉進一個群組，但秒被踢出，而他從不隱藏名字，推測Andy因為這樣才將他與此事作聯結，但他根本不認識家寧，當然也沒有他們的聯絡方式，對於遭捲入很是無奈。

近日有網友則在Threads發文PO出炎亞綸開戰酸民的留言截圖，只見有人問到「你和家寧呢」，炎亞綸回覆「那對假情侶？」；還有人質疑他為何不正面回應爭議，炎亞綸則怒嗆「要我回應你們這種無憑無據就能高潮的人？值得我花時間嗎？」讓網友不禁直呼「其實我不懂炎亞綸為啥要對Andy老師敵意這麼大欸⋯一下介紹無良公關給家寧，一下又說眾量級是假情侶⋯。Andy老師只是想拿回屬於他的錢而已欸」。





