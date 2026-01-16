捲入家寧風波！炎亞綸不滿酸「假情侶」網友傻眼：為何對Andy惡意那麼大

娛樂中心／綜合報導

網紅「眾量級」Andy日前拍片爆料，指出在前女友家寧手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關與網軍團隊，事後炎亞綸坦承自己正是群組中的那名藝人，但強調「家寧跟Andy我都不熟，我完全不認識家寧，也沒有他們的聯絡方式」，而近日被網友問起他們的事情，炎亞綸直問「那對假情侶？」，讓網友傻眼表示「為何要對Andy惡意這麼大」。

成員包含張家姊妹、公關與網軍團隊，疑似策畫對他的負面操作，並透露群組中還有一名「非常有名、副業很多」的男藝人，引發外界熱議。事後炎亞綸坦承自己正是群組中的那名藝人，但強調「家寧跟Andy我都不熟，我完全不認識家寧，也沒有他們的聯絡方式」，僅表示自己曾被拉進群組，並未實際參與相關操作。

廣告 廣告

炎亞綸正面回應網友。（圖／翻攝自臉書）

然而事件持續延燒，近日炎亞綸在社群留言區再度掀起爭議。當網友提及Andy與家寧時，他突然反問一句：「那對假情侶？」短短五字立刻引爆討論，也讓不少網友傻眼質疑其立場前後矛盾。有網友直言不解表示：「其實我不懂炎亞綸為什麼要對Andy老師敵意這麼大，一下介紹無良公關給家寧，一下又說眾量級是假情侶，Andy老師只是想拿回屬於他的錢而已。」相關留言迅速獲得不少共鳴。

面對質疑，炎亞綸則回應：「要我回應你們這種無憑無據就能高潮的人？值得我花時間嗎？」隨後又補上一句：「你們真搞笑，會有真正的對話紀錄到底是你們還是我？話說回來，會被一對假情侶吸引成為他們粉絲的你們真的蠻搞笑的。」

更多三立新聞網報導

洪小鈴產後無法復出！催淚原因曝光「婉拒超多戲約」感謝神隊友張天霖

女星自爆「換了三任老公」走過15年水晶婚！ 莊凱勛結婚10年依然熱情

廖峻中風懊悔！吃力叮嚀女兒「不要被騙」讓她淚崩：風雨後彩虹會出現

《黑澀會》女星用胸罩哄睡寶寶「罩杯比頭大」 笑喊：喜歡媽媽的奶香

