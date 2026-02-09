捲入林岱樺詐領助理費案 通法寺住持批檢「毀佛、謗僧、滅寺」

捲入民進黨立委林岱樺詐領助理費案的通法寺住持釋煌智，今天在律師陪同下到高雄地方法院出庭。（圖：溫蘭魁攝）

民進黨立委林岱樺被控詐領助理費，去年被高雄地檢署提起公訴，同案被告通法寺住持釋煌智也被依侵占和背信罪起訴，高雄地方法院今天（9日）召開準備程序庭，釋煌智對於檢察官的起訴全都不承認，並且在庭上指控檢察官參雜政治立場，根本是「毀佛、謗僧、滅寺」，希望法官公正審理。（溫蘭魁報導）

俗名洪正威的通法寺住持釋煌智在律師的陪同下進入高雄地方法院，原先傳出他在開庭前有話要說，但，面對媒體詢問，釋煌智只簡單的說了「謝謝。」：「謝謝、謝謝。」

廣告 廣告

法官一開始問他對於檢察官依偽造文書、公益侵占和背信等犯罪事實將他起訴，他承認或否認，釋煌智回答「不是事實」。法官進一步就林岱樺以她父親名義成立的「林三郎覺教基金會」，成立的目的，釋煌智答詢說，他做的是慈善事業，但，基金會名稱卻被莫名、憑空想像、捏造到政治圈；另外，基金會依職位和性質共支付27名員工591萬多元薪資，否認把款項挪作協助林岱樺參與高雄市長選舉之用。

庭訊最後，釋煌智突然抒發心情似的說，通法寺成立以來，捐款給高雄市警局和仁武高中營養午餐，檢方卻洩密給特定媒體對他抹黑、抹黃。

釋煌智的辯護律師郝燮戈在庭訊後受訪指出，承辦檢察官疑似在案件移審後，今年1月28日獨自前往通法寺詢問寺內的志工：「自己來，他沒有帶隊，也沒有出示證件，然後就來寺廟東晃西晃，講話講比較多之後，寺廟的人才認出，ㄟ，這個是承辦的檢察官，所以就受到極大的驚嚇。」

通法寺住持釋煌智的辯護律師郝燮戈在庭訊後接受媒體聯訪。（圖：溫蘭魁攝）

對此，雄檢回應表示，並沒有辯護人所指控的事情。

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。