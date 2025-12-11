捲入牙醫欠款風波 小薰反控個資外洩

藝人小薰從《我愛黑澀會》出道，近年在戲劇圈表現亮眼，曾獲金鐘迷你劇集電視電影女配角獎，近日卻遭週刊爆料「積欠牙醫診所費用」，就連男友鄭人碩也被指與事件相關，對此，小薰今(11)日透過經紀公司發出三點正式聲明，強調診所涉及病患個資外洩，並已提前將所有餘額付清。

據《鏡週刊》報導，小薰先前在台北某知名牙醫診所進行隱適美矯正療程，療程進行到一半時轉做牙齒貼片，期間積欠約 14 萬元治療費。知情人士稱，小薰多次表示「下次會付」，但款項未入帳；而鄭人碩在同診所治療時也被員工提醒女友欠款，他則承諾「回家就轉帳」，但最終金額同樣未支付。

面對外界輿論，小薰今日透過經紀公司發布三項聲明，內容包括個資外洩質疑、對診所律師回覆的遺憾，以及法律立場的說明。聲明指出，小薰認為醫療院所應負起保護病患個資與診療隱私的責任，本次私人診療資料外流，已對其名譽造成損害。經紀公司強調，診所律師在回覆文件中雖確認費用採「做多少、付多少」的分階段付款模式，但未正面回應或道歉關於隱私外洩的核心問題。

針對費用爭議，小薰表示為了徹底杜絕有心人士惡意捏造，已「提前將所有餘款全數付清」，同時指控診所資訊外洩已造成嚴重後果，盼外界停止散播不實內容，並強調，對任何持續散布不實言論、侵害個資或名譽的行為，將保留法律追訴權，未來將專注於演藝工作，不會對此事件再做回應。

(翻攝自小薰Instagram)