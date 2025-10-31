捲入粿粿出軌風波！小吃店「粿仔王子」爆紅 網刷5星好評：不用偷偷吃

生活中心／許智超報導

粿粿與范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，引起軒然大波。沒想到的是，台南一間小吃店因為店名就叫「粿仔王子」，剛好搭上時事，意外掀起網友討論，紛紛湧入狂刷5星好評，直呼「美食不用偷偷吃」、「店名居然是預言，老闆厲害了」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前分享台南一間在地小吃店，店名叫「粿仔王子」，並表示「關廟突然爆紅的店，老闆滿頭問號」。由於店名恰好搭上時事，結果Google評論突然出現許多「5星好評」，紛紛歪樓說「最強預言家，老闆親切，食物好吃，大推」、「粿真好吃，王子愛吃」、「吃個粿粿還需要王子駕到」、「好吃的粿，不能只有王子吃到」。

貼文曝光後，許多吃過的網友也回應，「這家好吃，太晚去就買不到了」、「哈哈！這家本來就很好吃了！通常9點前就賣完了，對晚睡的人不友善」、「可以不要來搶我的口袋名店嗎，以後更難買了」、「東西好吃，老闆一家服務態度都很好，很有耐性，不要連假去買， 早上7、8 點就會排到天荒地老」、「這家好吃，鍋燒意麵也超棒」。

事實上，該間小吃店位於台南市關廟區中央路，每週一、二固定公休，營業時間是早上6時至11時，是屬於在地人才知道的美味小吃。不過，目前到Google頁面查看，最新一則已經是2週前的評論，網友狂灌的「5星好評」似乎已被刪除。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，「粿仔王子」老闆透露，自己已經是歐吉桑了，因不懂使用網路，所以不知道自己的店爆紅，而是母親教授做煎粿，店名則是兒子幫忙取的，沒想到會捲入時事議題。

另外，張老闆也說，因為非洲豬瘟影響，目前沒有溫體豬可使用，包含肉燥、還有熬鍋燒麵湯頭所用到的豬大骨，都是需要新鮮的食材，所以已經公休好幾天了，目前就只能看何時能有穩定貨源溫體豬時才會再開張。

