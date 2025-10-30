捲入粿粿婚外情！王子上海演唱會遭取消 對外工作全停擺

藝人「王子」邱勝翊粿粿爆出不倫戀，目前工作全停擺。翻攝IG



王子（邱勝翊）日前遭踢爆與前中信兄弟啦啦隊成員粿粿發生婚外情，引起關注。事件爆發後也連帶影響王子後續的工作安排，今（30）日也傳出原定要在11月16日在上海舉辦的個人音樂會遭到取消，連同本週六（11月1日）的一日店長活動也同樣取消。

昨（29）日范姜彥豐發布影片爆料自己的妻子粿粿婚內出軌，而對象為前棒棒糖成員與王子，隨後網友也陸續挖出過往2人在社交平台上的互動，一些照片與煽情的留言互動也被網友挖出。

對此事件主角之一的王子在事情爆發後，工作也停擺，在今日傳出原先要在11月16日在上海舉辦的《The Moment of love: 王子邱勝翊音樂會》宣布停辦。中國主辦方「魔方演藝」也表示歌迷無需操作，就會在公告發布後的7至10個工作天內在原購票通路收到退款，對此中國網友也早就怒批要王子不要來了。另外原定在11月1日預計要出席某品牌的一日店長，活動也緊急喊卡，讓目前王子的對外工作全面停擺。

