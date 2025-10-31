捲入艾普斯坦性醜聞 英國安德魯王子遭褫奪頭銜

就在英國國王查爾斯三世採取行動後，30日晚間，國王的弟弟安德魯王子居住的皇家莊園特別受到矚目，此時大門打開，有輛車子開出來，大門再關上。

白金漢宮聲明，國王查爾斯三世已啟動正式程序，撤除安德魯王子的王室尊稱、頭銜以及榮譽頭銜；他與目前居所「皇家莊園」的租約，讓他依法得以繼續居住，現在正式送達通知終止租約，搬到其他私人住所；即使他仍堅決否認外界對他的指控，這些譴責之舉仍被認為是必要的。

英國王室評論員珍妮龐德指出，「這是我所知道的王室成員所遭受過的最嚴厲處分，我認為國王這麼做，有很大程度是順應了公眾輿論、媒體輿論與國會輿論等趨勢。」

安德魯王子因捲入已故美國富豪艾普斯坦的性醜聞，幾年前退出王室公職、否認相關指控，但受到外界越來越多檢視。

正定期接受癌症治療的國王，為了保護王室而做出這個決定，被認為是現代英國王室史上最戲劇性的舉動，而逼他搬走也有重要意義，有報導指出，他只有在一開始搬進皇家莊園時付了整修費用。

珍妮龐德表示，「皇家莊園過去要出租，就必須以商業租金出租，不過過去22年來並沒有這麼做。王室地產的大部分收益都會上繳國庫，用於支應納稅人所需的公共開支，因此這確實攸關公眾利益。」

今（2025）年65歲的安德魯王子，是國王查爾斯三世的弟弟，也是已故伊莉莎白女王的次子。這個月稍早，安德魯王子被迫停止再用「約克公爵」頭銜，如今國王最進一步加重對他的處分，剝奪他所有頭銜，今後對外只能用去除王室頭銜後的「安德魯蒙巴頓溫莎」這個名字。

