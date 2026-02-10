捲入詐團黑吃黑！男遭電擊、亂棍凌虐2小時身亡 兩主謀判無期徒刑定讞

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台南市2024年發生一起凌虐致死案，一名李姓男子因詐團黑吃黑遭曾仁宏、張峻嘉綑綁施虐，2位主謀另夥同2名共犯以棍棒毆打、電擊等方式施暴，並在結束後將李男丟包至醫院，造成李男傷重不治。台南地院國民法官一審判處曾男、張男兩人無期徒刑，兩名共犯也遭重判14年以上，二審維持原判，嫌犯再上訴至最高法院，於今日遭到駁回，判決無期徒刑定讞。

曾男、張男因於2024年將李男凌虐致死，一審遭台南地院國民法官判無期徒刑，二審維持原判，嫌犯再上訴至最高法院，今日遭到駁回，判決無期徒刑定讞。（圖／最高法院提供）

根據判決書指出，此案發生於2024年2月，李男因詐團黑吃黑遭曾仁宏認定有債務問題，並相約當面談判，李男到場後隨即遭曾仁宏、張峻嘉及另兩名同夥綑綁，並以棍棒及刺青針毆打，之後還用電擊棒甚至電線持續電擊李男，前後凌虐2個小時，李男失去意識後，遭4人丟包至柳營奇美醫院，經搶救後，李男仍因重傷及電擊導致心因性休克而傷重不治死亡。

曾仁宏知道闖禍後指揮其餘3人湮滅證據，自己則至警局自首，警方也陸續逮捕其餘涉案嫌犯並依傷害致死罪送辦。國民法官台南地院一審認為，曾男雖主張自首減刑，但他在自首前企圖湮滅證據，且又對案情含糊交代，無助於釐清案情，不予減刑。曾男、張男兩名主謀手段殘忍、惡性重大，國民法官判處二人無期徒刑，並褫奪公權終身，兩名同夥也遭重判14年及14年6月，二審台南高分院維持原判，案經上訴至最高法院，最高法院於今日駁回上訴，全案定讞。

