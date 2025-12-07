捲入詐欺、欠債想不開 母攜3歲女輕生依殺人未遂起訴

台中邱姓女子捲入詐欺案並欠債想不開，竟帶著3歲女兒輕生，台中地檢署近日依殺人未遂將她起訴。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名邱姓女子捲入詐欺案並欠下巨額債務，加上3歲的女兒身染疾病，一時想不開，今年7月帶著女兒離家，家人察覺有異報警協尋，最後在北屯大坑一處停車場發現2人，緊急將車上2人送醫，救回一命，經市府社會局向檢方告發，台中地檢署近日將邱女依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌起訴。

據了解，這起案件發生在今年7月20日凌晨1點多，邱女涉及詐欺案件，並有巨額欠債萌生輕生念頭，又因3歲的女兒罹患癲癇，擔心先生無法妥適照顧她，帶著她開車外出想一同赴死，家人察覺有異向警方報案，警方獲報發動協尋。

警方接獲通報後動員找人，最後在大坑一處停車場尋獲邱女車子，及時將在車內的2人救出，並立即送醫，幸運挽回性命，全案經市府社會局提出告訴後偵辦。

台中地檢署檢察官認為，邱女帶著年幼尚不知逃避危險的女兒陪其共死，以此方式著手殺害3歲女兒，所幸員警獲報及時找到人，並送醫急救才倖免於死，近日依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌將她起訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

