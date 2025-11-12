捲入謝侑芯命案「無涉案證據」 大馬檢：明釋放黃明志

【時報-台北電】台股昨(11/12)漲162點，收盤27947點，距離28K近在咫尺，還沒上車的小股民還在捶心肝。股市老先覺杜金龍預期，未來股市仍是大漲小回，年底收盤會接近歷史高點，除了台積電(2330)外，廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231)、日月光投控(3711)都抱著不放，想要進場可以選2時點：一是大盤跌1000點左右就可以進場；另一是趁著主動式ETF年底互相踩踏時分批買進。 先前有人喊台積電上2000元已經不稀奇，杜金龍上「鈔錢部署」節目時最新目標價是3600元，儘管台股失守28K，但他認為，未來股市仍是大漲小回，除非國際股市重挫，不然美股雖然每每開高走低，但也慢慢盤堅，今年預估收盤會收到近高點，也就是28500點附近。 日前輝達執行長黃仁勳來台固樁，除了和台積電董事長魏哲家大啖牛肉爐外，也點名台積電、鴻海、緯創、矽品等台廠助攻美國製造。 近期又傳出台積電明年擬調漲報價，已經連續4年漲價，杜金龍說台積電基本面真的很好，要勇敢上車，很多老師喊台積電等1400元以下再上車，但如果終究要來到3000元以上，就不必在意5元、10元。 杜金龍透露，以前他喜歡來回做台積電價

時報資訊 ・ 35 分鐘前