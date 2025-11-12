捲入謝侑芯命案「無涉案證據」 大馬檢：明釋放黃明志
大馬藝人黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，已經被馬來西亞警方拘留數天，不過據馬來西亞媒體報導，今（12）日案情出現重大進展，馬來西亞警察總長證實，暫無發現任何黃明志涉案證據，他明天將在警方擔保下獲釋。
※未經判決確定者，應推定為無罪
黃明志無涉案證據將獲釋 謝侑芯友質疑：過失致死是有的吧？
曾幫謝侑芯CPR！黃明志口供曝光 大馬警擬申請二度拘留
謝侑芯平台突更新影片讓粉絲紀念 助理慟：盼時間倒轉阻止她接這工作
