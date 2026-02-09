捲入「霸凌案」首度表態！高金枝致歉：忘記太多關心不是溫暖，變成壓力

(左起)高院院長高金枝，在司法院代理院長謝銘洋監交下，交棒新任的王梅英。李政龍攝



高院今天舉辦新舊任院長交接典禮，前院長高金枝將更上一層樓接任司法院秘書長，高之前爆出霸凌法官風波，從未公開說明，但她今天在交接典禮上另類道歉，強調接任高院院長3年多以來，常常婆婆媽媽、自以為是的關心叨唸法官，叮嚀他們運動、陪家人，但講太多，忘記這些出於院長的關心，其實已經不是溫暖而是壓力，她公開致歉，請法官包容。

高金枝近日捲入霸凌女法官案，還開酸對方「玻璃心」，某次女法官的孩子生病住院，高金枝卻沒有安慰她，還脫口「小孩會生病都是因為你」，導致女法官情緒崩潰，8度尋求心理諮商。此外，她也被爆料提供辦公室給已退休的前高院院長李彥文使用，有小法官在論壇怒嗆要告發貪污。

高金枝在案發後神隱，高院強調沒有霸凌，司法院則表示未接獲申訴；高院另表示，提供給前院長辦公室沒有問題。高金枝也無畏流言，仍獲總統賴清德青睞接任司法院秘書長。

高金枝今天正式卸任高院院長，接掌秘書長一職。高金枝看起來喜上眉梢，致詞3分多鐘，感性和理性兼具。

高金枝今天接任司法院秘書長，和法務部政務次長徐錫祥(左)開心寒暄。李政龍攝

高金枝說，在高院的日子已經有三年接近一個月，非常謝謝各界的批評，讓高院能成長，也謝謝各位的支持，讓高院茁壯，更謝謝高院同仁相信我，願意而且勇敢的改變。

她說，我們沒有要求司法院增加員額，剛剛大院長（司法院長謝銘洋）說我大力爭取員額，其實是爭取法官員額，我們一起積極前行，稍稍調節了案件量暴增下的嚴峻審判環境，但是，距離合理審判環境還有一段路要走，還有很多很多地方要優化，相信新任的王梅英院長到任之後，一定會做得比我更好。

她隨後語帶抱歉地說，大概三年一個月多來，我這個媽媽的個性，常常婆婆媽媽、自以為是地一直在關心、叨念各位法官同仁，自以為是的叮嚀要運動、要吃飯、要休息、要趕快回家、要回去陪家人，忘記了，這些出自於院長的關心，其實是一種壓力，太多的要你們做什麼、做什麼、做什麼、作什麼，應該已經不是溫暖而是壓力，造成各位的壓力，我藉這個機會向大家抱歉，也謝謝各位的包容，但是我最後還是要說一句話，就是「請大家要運動」。

高金枝最後更借用俄國戲劇家康斯坦丁．史坦尼斯拉夫斯基說的一句話，他說，「Don't love you in the art，Love the art in you」，也就是說「我們不要愛上藝術中的你，要愛上你身上的藝術」，34年多的司法工作，我也一直提醒自己，不要把正義貼在身上表演，而是要放在心中實現，我要誠實、我要尊重生命的尊嚴和價值，期待我將來的日子裡，能和司法院的同仁共同努力。

司法院代理院長謝銘洋力挺高金枝，強調再三拜託，高金枝才接下秘書長一職。李政龍攝

司法院代理院長謝銘洋則盛讚高金枝，強調高金枝的審判和行政經驗豐富，她接掌高院以來，大力爭取審判人力，為了減輕法官負擔，成立民事新案調解庭、刑事新案審查庭、刑事金融專庭等，在第一關進行篩檢和調解，有效減輕法官負擔，部分法院紛紛比照辦理。

「我去高院訪視的時候，也和高院審查庭、調解庭的審判長、庭長及法官座談。他們都覺得高院長實施的上述機制讓他們承擔的心理負擔及壓力減輕許多。」他還說，高金枝對於司法的數位變革投入很多心血，讓他很佩服。「高金枝院長原本即將屆齡退休，享受快樂的人生，但以她的資歷和能力，是最佳的秘書長人選，經過再三請託，終於『勉強』獲得她首肯出任秘書長，願意接受更大的負擔和挑戰，相信一切如同她跑馬拉松一樣，永遠面對挑戰、突破極限，她在擔任秘書長後，司法改革的腳步一定會更快更穩健！」

