捲前助理命案！莫莉昔霸凌「帶頭公幹同學」黑史遭挖 網抓包IG悄悄關留言

莫莉捲前助理命案，如今過去在節目上自爆的「霸凌黑史」也被挖出。（翻攝自YouTube、莫莉IG）

本刊今（7日）獨家揭露，從《大學生了沒》出道、近年躍升成為國際時尚爭議網紅的莫莉，去年在海外遭遇高額詐騙事件，將責任歸咎於前助理，導致對方遭網路肉搜與霸凌，助理最終不堪輿論壓力，上月跳樓輕生離世，隨著事件持續發酵，莫莉曾在節目中自爆「帶頭霸凌」的片段黑歷史也被翻出，引發關注與討論。

本刊今（7日）獨家揭露，前助理不堪網路霸凌最終走上絕路，針對事件莫莉經紀人Henry表示雙方簽署保密協議不便對外說明，稱回應都已在當時的聲明稿中。如今莫莉過去霸凌黑歷史影片被挖出，再度引發關注。

莫莉昔霸凌同學黑史曝光？

據了解，莫莉2010年在《大學生了沒》節目中，以「壞女孩婷婷」為名初次亮相，自爆遇小孩子插隊，隨即抓了一把沙子「往他頭上砸下去」；此外莫莉也在節目中自爆，國小時期不喜歡某位同學，便會召集全班「公幹」對方，讓主持人陶晶瑩在旁驚呼，「這後面半段就有一點恐怖了」，且節目上旁還有「不良行為，請勿模仿」字幕示警。

時隔多年，莫莉當初在節目中不以為意地大談的霸凌事件，讓大票網友紛紛批評，「超猛小時候霸凌別人居然可以講得這麼開心都不會不好意思O_O」「真的很誇張，霸凌別人還說得很驕傲的樣子」「到底什麼樣沒良知的人，會對自己霸凌過弱小沾沾自喜。」

如今更有網友發現，莫莉的IG留言功能目前已悄悄關閉，但臉書仍可以留言，最新一則貼文底下引來不少罵聲，「抵制，做人要圓融一點」「原來助理要以她的生命幫助妳成長」「幫我向助理問聲好～」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

