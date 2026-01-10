捲前助理輕生疑雲！ 莫莉拍15分鐘長片回應了

莫莉（右）與經紀人Henry拍片，澄清前助理相關爭議。（翻攝molly_chiang IG）

時尚網紅莫莉近來遭爆前助理不幸身亡事件，捲入百萬詐騙、職場霸凌、網路暴力致輕生等輿論爭議。沈寂數日後，莫莉9日晚間在社群平台發布15分鐘影片，與經紀人Henry一同回應外界質疑，表示將以事實與司法程序，釐清風波。

百萬詐騙怎麼發生？ 莫莉還原99萬元金流始末？

莫莉在影片開頭先向外界致歉，表示沒能在第一時間出面說明，並非刻意迴避，而是事件牽涉金流、對話紀錄及法律文件，相關資料繁雜，團隊需時間整理與查證，才決定一次性完整說明。

廣告 廣告

她指出，爭議源於2025年8月發現公司帳務異常，前助理未經授權、亦未依報帳流程，擅自使用公司大章與小章匯出兩筆款項，合計989,094元。莫莉表示，與前助理溝通後，對方坦承是與「假冒米蘭司機的人士」聯繫，因而遭遇海外詐騙。

莫莉強調，當時考量前助理承受巨大壓力，她不僅陪同報案，且與Henry討論後，達成不追究對方民事賠償責任的共識，雙方也於去年底簽署相關協議，內容包含對詐騙事件的祕密保護與責任豁免，過程皆有錄音存證，並非外界所指刻意將責任推給前助理。

針對外界指控她職場霸凌、剝削員工或拖欠薪資，莫莉在影片中出示4月至11月的發薪紀錄，表示每月皆準時給薪，只因一次到紐約出差，時差延誤兩天。她也說明公司設有零用金與信用卡制度，絕對不會要求員工代墊巨額款項。

前助理未輕生？ 莫莉反省IU事件拒絕網路暴力

此外，她指出，前助理在職期間，曾以其他KOL經紀公司名義，對外窗口編造涉及祕密保密協議與索賠的不實說法，造成多方誤解。在離職爭議期間，對方更疑似一人分飾多角，冒充家屬及律師與公司溝通，傳送多則極端情緒字眼與假消息。

至於外界質疑的17萬元金錢往來，莫莉澄清，公司最終支付170,106元，內容包含薪資、加班費與特休折現，屬合法結算，並非傳聞的「封口費」。

她也澄清，前助理被傳輕生後，自己第一時間聯繫對方入職時填寫的緊急聯絡人，也就是前助理母親，前助理母親表示「尚未接獲警方或醫院正式通知」。莫莉強調，出面說明是為導正網路上流傳的不實訊息，並非對逝者造成二次傷害，更提到網路上對該助理的質疑，與對方私下以救助流浪貓名義募款遭揭發有關，稱與公司無直接關聯。

影片最後，莫莉情緒略顯激動，哽咽表示願意承擔外界對她過往行為，包括IU事件和在節目上的爭議言論，她持續反省。但她無法接受不實指控、亂帶風向和網路暴力，因此選擇不再沉默。她感謝仍相信她的粉絲、品牌與合作夥伴，表示原定工作計畫將持續進行，強調在影片說明完畢後，後續相關爭議將全權交由司法程序處理，不再透過社群口水戰回應。

★《鏡週刊》關心您：再給自己一次機會，防自殺諮詢專線：1925（24小時）、生命線：1995、張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

時尚網紅害墜樓／莫莉自曝遭高額詐騙！事後歸罪又封口 害助理慘被網爆輕生

馬斯克21歲跨性別女兒拍內衣廣告！ 「蕾哈娜加持」性感亮相

王祖賢敲頌缽畫面曝光！ 粉絲秒睡：缽聲一響，人就沒了