捲助理費案！彰化前3連霸女議員江熊一楓遭羈押禁見 彰地檢證實

記者潘靚緯／彰化報導

民進黨籍議員江熊一楓曾是三連霸議員，今涉入助理費案，遭檢方聲請羈押禁見獲准。(圖／資料照)

民進黨籍前彰化縣議員江熊一楓，曾是三連霸議員，是綠營女悍將，也是民進黨大老江昭儀的妻子，近日因捲入助理費案遭彰化檢方調查，去年12月24日遭彰化地檢帶回偵訊，她矢口否認涉案，檢方仍依涉嫌重大，且有勾串證據及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，檢方今(5)日首度證實已聲押獲准，但對案情細節不願多談，強調仍在偵查階段。

近日「江熊一楓被收押」的消息在地方上引起熱議，彰化檢方今首度證實，僅表示主要針對江熊一楓任內調查申領助理費，其它細節不願透露。

廣告 廣告

74歲的江熊一楓，丈夫是前立委江昭儀，曾是彰化縣議會的三連霸的資深議員，2022年縣議員選舉，因同黨3名老將李俊諭、江熊一楓、黃盛祿加入角逐，競爭激烈，最後江熊一楓以高票落選，2023年挑戰北斗鎮長補選也失利，政治之路充滿坎坷。

儘管在政界失去舞台，江熊一楓仍活躍於地方，曾經公開宣示2026年將再度角逐縣議員寶座，力圖東山再起，不料卻捲入申報助理費案件，為再復出政壇投入變數，也讓地方支持者感到惋惜。

更多三立新聞網報導

誆投資野山參詐235萬 車手賺5千賠償50萬「1月還1千」等41年才還清

南投魚池露營區淪毒窟！旅泰男寄跨國毒包裹走私400萬大麻 警逮4嫌

扮「地面師」陪辦抵押房屋貸款詐400萬 彰化代書辯清白遭拆穿判刑

轎車高速失控「騰空」撞破磚牆電桿 苗30歲獨子噴飛草叢頭骨碎裂慘亡

