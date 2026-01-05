捲助理費案！民進黨前彰化縣議員江熊一楓遭羈押 檢方證實

前彰化縣議員江熊一楓涉詐領助理費遭羈押。(翻攝自江熊一楓臉書)

彰化縣民進黨前3連霸議員、現年74歲的江熊一楓，涉任內人頭詐領助理費遭調查，雖然她矢口否認涉案，但檢方仍依涉嫌重大，且有勾串證據及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案持續偵辦中，針對案情細節則不願多談。

近日地方流傳前彰化縣議員江熊一楓被收押的消息，彰化地檢署今（5日）證實她涉任內人頭詐領助理費，江熊一楓雖堅決否認涉案，但檢察官認其涉嫌重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，於去年12月24日聲押禁見；法官訊問後，依舊認為依證據可認其有逃亡與勾串共犯之虞，所犯為有期徒刑5年以上重罪，予以羈押禁見。

廣告 廣告

現年74歲的江熊一楓曾連任彰化縣第7選區3屆議員，其丈夫則為前立委江昭儀。江熊一楓於本屆議員選舉失利後，因前北斗鎮長李玄在涉犯貪污圖利等罪遭判刑定讞，她於2023年代表民進黨參選北斗鎮長補選落選。

雖連續遭逢2次敗選，但江熊一楓對政治仍充滿熱情，她曾公開宣示將於2026年再度參選縣議員，力圖東山再起，不過如今卻捲入助理費案，為再復出政壇投入變數，也讓地方支持者感到惋惜。地方政界人士則表示，江熊一楓涉案金額高達600萬元，短時間內要交保恐怕有難度，不過「凡事不排除可能」，若她能在民進黨彰化縣黨部開放縣議員登記之前能交保獲釋，還是有機會參選縣議員。





更多《鏡新聞》報導

不滿柯文哲抗告被駁 小草嗆法官「7天後再回家」涉恐嚇罪遭判

警傳訊騷擾逾2年...還上門送禮！網紅韓璟提告 台中警方回應了

蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆