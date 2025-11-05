捲台網紅謝侑芯命案！黃明志涉謀殺案無法引渡來台 但若入境台可審判

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭大馬警方發布通緝，消失兩天後，黃明志5號凌晨被目擊現身金馬警區總部投案，還發文說「自己不會逃」，警方將延長拘留黃明志6天釐清案情。至於黃明志是否可能在台接受審判，律師說明因台馬無簽訂引渡條款，無法將他引渡來台，但若他服完刑再來台，台灣司法還是有權進行審判。

稱前7次通緝都主動報到 黃明志投案：我不會逃

頭戴招牌灰色毛帽、拉下口罩露出整張臉在警局前自拍，捲入台灣網紅謝侑芯命案的大馬歌手黃明志，神隱2天終於現身投案。根據大馬媒體《中國報》報導，5號凌晨1點多，黃明志搭乘疑似是朋友的車輛，在多名人士陪同下抵達警局，下車後先在門口自拍，才步入警局。

黃明志也在社群發布最新聲明，表示自己已經抵達吉隆坡到警局報到，接下來會全力協助調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，並強調自己不會逃，之前7次通緝令也都是主動報到、不曾逃過。而他也捲入涉毒風波，但他至今矢口否認，《中國報》最新指出，大馬警方證實將延扣黃明志6天至本月10號，以釐清案情。

謝侑芯魂斷異鄉 林佳龍：第一時間通知家屬

不少人好奇，大馬警方已將謝侑芯命案轉為朝「謀殺案」方向偵辦，若真涉及「境外謀殺」，黃明志有沒有可能在台灣接受審判？律師解釋，台灣司法是有審判權，但台馬之間並無簽訂引渡條款，因此恐怕無法將黃明志引渡來台。但若黃明志在馬來西亞服刑完畢來台灣，台灣司法還是有權對其進行審判。

外交部長林佳龍也回應，外館接獲馬國政府通知後，已將消息告訴死者家屬，但考量當事人隱私，沒有另外對外說明。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

