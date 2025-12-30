捲吸毒案無罪釋放！黃明志12年來首次無法兌現承諾 發文道歉了

黃明志於臉書發文道歉，聲稱因訴訟案件沒辦法準時推出專輯。（翻攝自臉書@黃明志）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被起訴持毒與吸毒2罪名，吸毒案因尿檢呈陰性，獲判無罪釋放，持毒案則於明年1月開庭審理。稍早，黃明志於臉書發文道歉，聲稱因訴訟案件沒辦法準時推出專輯。

「又到了年末了，在此必須向每一位期待黃明志專輯的朋友們報告一下。」黃明志今（30日）中午於臉書發文，聲稱因這幾個月要面對各種案件訴訟，因此無法推出新專輯，而這也是12年來首次無法做到「每年推出一張專輯」的承諾。

黃明志向歌迷道歉，也提及若接下來案件順利，「我們將會在2026年中才推出黃明志的第13張全新創作專輯！」不過也先預告，倘若計劃趕不上變化，希望大家能夠諒解，最後表示「也感謝大家一路以來對黃明志的支持。這一張肯定會更精彩！」

黃明志因無法遵守承諾每年推出一張專輯向歌迷致歉。（翻攝自臉書@黃明志）

黃明志吸毒案於12月22日開庭，先前其委任律師就透露他的尿檢報告呈陰性，檢方可能會撤訴，如今的確獲判無罪釋放，他也曾吐露心聲說：「近期應該是我人生中的最低谷了…工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了…年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情。」

