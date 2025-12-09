捲周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」案！胡婉玲5點聲明反擊

名嘴周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案女主角，遭台北地院判刑1年6月，全案上訴，高院今（9日）傳喚民視編審陳建民、製作人吳逸穎出庭作證，陳建民表稱查證工作尊重時任副總經理胡婉玲，高院定於明年2月3日開庭，並傳胡女作證。對此，胡婉玲晚間也發表5點聲明澄清。

胡婉玲。（圖／翻攝胡婉玲臉書）

胡婉玲今天在臉書上發文表示，看到媒體報導高院開庭提及本人，為免眾人過多臆測，憑著記憶，說明如下：

一、 當年本人是民視新聞的副總經理，不是周玉蔻小姐政論節目的製作人，並非節目決策者。這個節目實際製作人就是周玉蔻，由於她是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重她的意見，每天的新聞走向由她自己決定。

二、 查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證！今天這些說法，不符合新聞原理！

周玉蔻。（圖／報系資料照）

三、按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時本人擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地管同仁怎麼查證。

四、 後來周玉蔻公開向張淑娟小姐道歉，民視主管們開始覺得事情真相難辨，因此公司決定，除非張淑娟小姐派有代表出席節目，否則不同意繼續討論此話題；並且先行停播周玉蔻在新聞台的節目；在選戰過後，再停播其在台灣台節目，以示負責態度。

周玉蔻。（資料照／中天新聞）

五、 本案所有資料與事證均已在司法調查中，本人尊重司法，同時目前本人全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。

