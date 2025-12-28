捲命案失業2個月！黃明志宣布復工 預告馬年新歌

黃明志復工拍攝馬年賀歲新歌MV。（圖／翻攝自黃明志臉書）





大馬歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，演藝事業全面停擺，由於當地警方尚未掌握實質涉案證據，目前口頭保釋期延長至明年1月11日，但他在案發現場被搜出藍色小藥丸，遭檢方依持毒及吸毒罪起訴，近日案情大逆轉，黃明志毒品尿檢結果呈陰性，獲判無罪，而他今（28）日宣布復工，拍攝馬年賀歲新歌MV。

黃明志稍早在社群曬出工作照，有感而發寫下：「紛紛擾擾了兩個月，終於有機會好好完成馬年新年歌的MV... 謝謝每一位信任我的朋友和夥伴們！敬請期待！」並預告接下來將以生肖「馬」作為主題推出新歌，「上次是〈蛇出來了〉，這次是馬....」，延續以生肖為主題的賀歲歌曲。

不過，黃明志日前雖然吸毒案被無罪釋放，但還有持毒案仍須面對，而他捲入事件2個月，近日也在社群發聲坦言：「近期應該是我人生中的最低谷了... 工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待」，字句吐露低潮心聲，如今將復工推出新歌，後續走向也備受關注。



