捲命案工作全停擺！黃明志仍挺救災 開放飯店作泰南洪災避難所

黃明志開放自家飯店作泰南洪災避難所。（翻攝黃明志臉書）

大馬歌手黃明志捲入護理女神謝侑芯命案，遭押多日後暫獲保釋，而他近日仍關注國際社會事件。今（4日）他主動宣布，水災附近的受災戶，可至他開的飯店避難，不分國際「能幫忙我們盡量幫！」

捲命案沒工作？ 自嘲會炸雞排

黃明志上個月13日獲釋後，po文抒發心境，還自嘲工作全被取消，歡迎大家找他打工，炸雞排、炒飯、裝鐵窗等他都會。而後看到香港大火、泰國南部、馬來西亞北部發生嚴重洪災，他有感而發說「我與你們同在」。

黃明志開放飯店供避難。（翻攝黃明志臉書）

黃明志為何開放自家飯店供避難？

飲用水等也提供給受災者。（翻攝黃明志臉書）

今黃明志再次發文，表示自己在泰國丹諾打造的「4896 Theater Hotel 」位處高地，安全無虞，泰南水災的周邊地區受災戶可前往他的飯店避難，提供日用品，如飲用水；洗髮精、沐浴乳和牙膏等，「不分國籍，歡迎私訊我們！泰馬一條心！能幫忙我們盡量幫！」。

黃明志在泰國南部開的飯店有各種特殊主題。（翻攝黃明志臉書）

文章一出也讓網友稱讚「自己在淋雨卻還為別人撐傘」「感恩了，忙於自己的事同時也抽出時間出力的幫助人。👍加油」，但也有網友大酸「做多點善事放出來就可以蓋掉醜聞」。

