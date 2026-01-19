捲土重來選議員？高嘉瑜怨「看板空間小」 游淑慧：可能較晚借

台北市 / 綜合報導

2026地方選舉，帶您關心台北市第二選區內湖南港區，前立委高嘉瑜上回立委連任失利，這次預計將捲土重來從議員開始選起，近期他也已經在選區內掛上看板。但他今（19）日在廣播節目上吐苦水，議員李明賢表示高嘉瑜的看板空間被別人搶走，高嘉瑜苦笑默認，還說自己只是「新人」。對於高嘉瑜的意有所指，選區內的國民黨議員游淑慧表示，高嘉瑜四年前沒有在那邊掛看板，推測她這次可能借得比較晚。

支持者熱情送上擁抱，前立委高嘉瑜上屆立委連任失利，這回捲土重來，想從港湖區議員選起，但卻透露近來有點委屈，台北市議員(國)李明賢VS.前立委(民)高嘉瑜說：「民權圓環被搶走了啦，市場也被搶走了啊，畢竟人家是現任的啦，(我)畢竟現在是新人。」

廣告 廣告

記者吳冠緯說：「實際回到現場，這邊整排都是議員的競選看板，而高嘉瑜的看板明顯比別人小，而在它旁邊的藍營現任議員，分別是游淑慧，另一位則是闕枚莎。」內湖的成功路與民權東路圓環，平時車流量不少，成了掛看板的兵家必爭之地，而針對高嘉瑜在節目中的意有所指。

台北市議員(國)游淑慧說：「我記得四年前高嘉瑜委員並沒有在那邊掛，所以她這次可能借得比較晚，然後大家都已經掛完了。」游淑慧拿出照片自清，證明自己早就在圓環掛上，當時也沒有高嘉瑜的看板，只不過除了看板大戰之外...，台北市議員(國)李明賢VS.前立委(民)高嘉瑜說：「每一黨的議員都在排擠她，行程也不給她，她常常行程都問我，哈哈哈，真的。」

游淑慧進一步表示，長期當過港湖的議員和立委，人脈管道絕對不輸給民進黨現任議員，說同黨議員夾殺，實在是大人怪孩子，但現在綠營初選確實捉對廝殺，港湖目前8席議員民進黨有3席，黨部拍板20226將提名4席，現任議員何孟樺與王孝維要爭取連任，李建昌則表態交棒律師陳又新，他們加上高嘉瑜剛好4席，但即便順利提名仍舊有不少挑戰，畢竟高嘉瑜上回選議員，拿下破三萬第一高票，堪稱超級吸票機，也可能影響同黨同志選情。

律師陳又新說：「對於像我這樣的新人來說，(高嘉瑜)是非常強的競爭對手。」台北市議員(民)何孟樺說：「作為新科議員一定會感受到壓力，但我想我們台派就是越挫越勇。」無論是新人還是要爭取連任的議員，難免有擔憂，2026高嘉瑜回鍋選議員，都增添港湖選舉變數。

原始連結







更多華視新聞報導

高嘉瑜控買到爛地瓜！ 量販店致歉：即刻下架加強品管

罷團控看板遭「一夜拆光」 雲林縣府：接獲民眾檢舉

北市官網見「上海市」！高嘉瑜：響應習近平？ 社會局提告

