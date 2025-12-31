捲土重來！吳欣岱辭基進秘書長 再拚港湖市議員：在最需要的地方承擔責任

吳欣岱宣布，請辭台灣基進秘書長一職，接下來會全力投入地方選舉與地方經營。 圖：取自吳欣岱臉書

[Newtalk新聞] 2026台北市議員選舉即將開打，2022年參選議員後持續在台北市內湖、南港深耕的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱宣布，決定請辭秘書長一職，接下來會全力投入地方選舉與地方經營，會在不同的位置，繼續為民主、主權與社會進步努力。

吳欣岱在2022年代表台灣基進參選台北市第2選區（內湖區、南港區）市議員，獲得1萬186票，未能當選；2024年競逐南港、內湖區域立委選舉，最終拿下26,382 票未當選。

捲土重來再拚市議員！吳欣岱30日晚間宣布，辭去台灣基進秘書長一職，並已獲黨主席同意，她說，在擔任秘書長這段時間，有幸與許多夥伴一起努力，走訪各地黨部、與黨員直接對話，也嘗試改善制度上的不足，很感謝這段歷程，也對仍在崗位上堅守的夥伴抱持深深敬意。

吳欣岱坦言，這個決定不容易，但她相信，每個人都應該在最需要的地方承擔責任。她說，越來越感受到，當前社會最緊迫的問題，不只是外部威脅，更是內部分歧與互信流失。地方需要有人在第一線，回應民眾的日常需求，這也是她選擇回到地方的原因。

