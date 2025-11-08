捲太子洗錢案！藍委遭爆助關說入境發聲 移民署：2人非「商務」申請
記者王怡淇、戴偉臣 / 台北報導
太子集團跨國犯罪涉犯多項罪名，牽扯層面人數持續擴大。平面媒體再度爆料，集團創辦人陳志之前為了要嚴密掌控台灣公司營運狀況，派遣2名中國籍幹部來台，甚至疑似透過前國民黨立委李德維和現任立委林思銘介入關說；對此2人都否認這個消息；而移民署也表示，經過調查，兩名中國籍男子都不是以「專業商務」的事由來台，而是以觀光名義來台。
柬埔寨太子集團組成電詐帝國，甚至還把台灣當成洗錢基地，在台的核心幹部操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、總務長李守禮，以及超跑司機邱子恩，北院裁定4人羈押禁見。他就是太子集團控股創辦人陳志，雖然包含天旭公司在內，共9家公司都是由王昱棠負責管理，但陳志還是會派中國籍核心幹部劉學鋒和李丞丞來台負責博弈開發管理，還有集團資產業務，嚴密掌控台灣公司營運狀況，甚至更疑似找來國民黨立委林思銘以及前立委李德維協助關說入境。
民進黨新北市議員李宇翔：「那麼這樣一個惡劣的集團，藍委竟然當他們的守護神，為他們來辦法相關的遷移的事宜跟這一些程序，我想國安單位或者是檢調單位都應該調查清楚。」
針對指控，李德維回應自己得知消息時腦子一片空白，對事情更是全然不知，只希望媒體不要無中生有，對此林思銘強調，只有幫忙詢問相關單位並告知申請流程和程序，過程絕無不法。
國民黨立委林思銘：「本辦公室從來未予以介入以及了解，思銘絕對沒有介入這個事情的一個關切或關說。」
對此移民署表示，10年前劉學鋒是以團體旅遊為事由來台，李丞丞則是分別在2017年和18年以旅居海外陸人身分來台觀光，並沒有受理兩人以專業商務為由來台的申請案，太子集團牽扯越來越廣，不只中方還有國民黨立委也在內，詐騙集團背後複雜犯罪鏈檢調持續追查，希望能連根拔起。
