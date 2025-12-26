捲家寧公關事件！炎亞綸坦認「很賭爛」 親曝合照經過

炎亞綸捲家寧、Andy事件 直言自己「背黑鍋」。（圖／晴空鳥提供）





YouTuber Andy和家寧從愛侶到對簿公堂，日前還遭爆炎亞綸曾在家寧的危機公關群組裡面，日前炎亞綸在Pocast節目回應後，今（26日）跨足影視創立「大浪娛樂」的他，在受訪時候也仔細解釋始末。

炎亞綸捲家寧、Andy事件 直言自己「背黑鍋」

炎亞綸在《激罵揪某聊》對於捲入家寧、Andy事件是，表示：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」面對網友步相信，更表示：「兩個XX的家務事，你要不要想想如果是你，你會花時間？笑死。」

今日受訪時候，炎亞綸表示其實和兩人都不熟，會出現在合照裡面，主要是因為去「這群人」成員展榮、展瑞的生日，而關於所謂危機公關群組，詢問是否「背黑鍋」時候，直言：「yes！」

炎亞綸表示自己並沒有介紹家寧窗口，是介紹第三人，當時被加入介紹群組，也只進去2分鐘就被踢掉，直言：「在對話框裡面就只有兩句話」，而本身就很敢言的他，沒有發文解釋，「因為很難解釋！自己在裡面只有2分鐘，但還是覺得很賭爛」，而捲入此事，也是第三人告訴他。

另外，炎亞綸也說自己當時的Line帳號以及被盜，主要是和畫畫相關的投票，幫忙一個「爸爸」投很醜的畫，結果就被盜了。

