捲家寧風波回應？ 炎亞綸迎40歲生日 嘆「這一年禍不單行」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與家寧的官司尚未落幕，男星炎亞綸也捲入其中，被影射是家寧的「公關軍師」，但他遲遲未回應，今(20)日則分享40歲生日心境，坦言這一年有的沒的事很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都和自己有所牽連，但他如同以往，只願相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭，不想和過去一樣，總是唇槍舌戰，劍拔弩張，喊話「只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

炎亞綸發文表示，一年一度的生日，感謝所失去的教會他珍惜；感謝所得到的教會他知足；感謝離開的，讓自己知道不足；感謝不離不棄的人，讓他心裡充足；感謝在落難時伸出援手的每個人，讓他知道在朋友面對困難時，自己也可以同樣的伸出援手。

炎亞綸說，這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和自己有所牽連，但他和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭。他不想和過去一樣，總是唇槍舌戰，劍拔弩張，也許這個選擇會讓自己飽受質疑，會讓許多人誤會，「但沒所謂了，只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

炎亞綸也喊話，「繼續修行，繼續成長，繼續訓練自己泰山崩於前面不改色，過去種種是改進的機會，但我也很有信心，我對於人90%都能以善良對待，以真誠待之，於是我問心無愧，心裡的平靜是我送給自己的禮物。I still love the world.」

