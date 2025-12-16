捲富商外遇不當啦啦隊了 Dora明年拚滑雪教練證、轉戰短影音

Dora捲負面緋聞後停止啦啦隊工作，也到處遊玩。（臉書）

前「樂天女孩」洪葳（Dora）今年 5 月因捲入已婚富商外遇風波而暫別啦啦隊舞台。近日她接受CTWANT專訪證實，已與樂天桃猿達成不續約共識，正式「分手」，計畫給自己一段時間充電。

Dora坦言，負面事件讓她陷入嚴重低潮，暴瘦到 3 字頭，身心狀態極差。她的爸媽見狀心疼不已，要她回高雄靜養。在親情支持下，她的身心逐漸恢復，也開始審視自己的人生步調。Dora表示，過去4年啦啦隊生活從未停歇，現在決定放慢腳步，多陪伴家人。

雖然她目前放緩工作，但因為過去把時間都投入工作，加上有儲蓄和理財觀念，目前仍有業配、教舞等收入，經濟無虞。

至於未來計畫，Dora透露她持續精進英文，並迷上滑雪運動，計畫明年挑戰 CASI 滑雪教練證照。工作方面，她計畫明年投入直播與短影音經營，分享美妝、生活內容，對往藝人方向發展仍持開放態度。

